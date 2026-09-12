الشيمي: مشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» تدعم حضور مصر في صياغة الاقتصاد العالمي

قالت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة «بريكس» تعكس قوة الحضور المصري في دوائر صنع القرار الدولي، وتؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز مكانتها وبناء شراكات جديدة تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

قمة البريكس

وأضافت أن أهمية المشاركة تتجاوز مجرد الحضور في محفل دولي، إلى ما تتيحه القمة من فرص لتعزيز التعاون في ملفات الاستثمار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، إلى جانب دعم فرص التعاون مع الدول الأعضاء بما ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد المصري.

وأوضحت الشيمي أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها شريكًا مهمًا داخل تجمع «بريكس»، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية، فضلًا عن امتلاكها بنية تحتية ومشروعات قومية تعزز فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

مصر في قمة البريكس

وأكدت أن مشاركة الرئيس السيسي تحمل كذلك رسالة مهمة للشباب المصري، مفادها أن الدولة تعمل على توسيع دوائر التعاون الدولي وخلق فرص جديدة أمام الأجيال المقبلة، مشددة على ضرورة ترجمة هذه العلاقات الدولية إلى مشروعات واستثمارات ونقل للخبرات والتكنولوجيا بما يدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.