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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن يطلق النسخة السادسة من بالعلم هنكمل لدعم الأسر المستحقة ويوزع شنط مدرسية

حماة الوطن يطلق النسخة السادسة من "بالعلم هنكمل"
حماة الوطن يطلق النسخة السادسة من "بالعلم هنكمل"
محمد الشعراوي

أطلقت  أمانة الشباب المركزية بحزب حماة الوطن برئاسة النائب كريم إمام عضو مجلس الشيوخ النسخة السادسة من مبادرة "بالعلم هنكمل".

تهدف المبادرة إلى دعم الأسر المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية، وخاصة في المناطق التي تحولت من العشوائية إلى سكن يليق بالمصريين

وشهدت النسخة السادسة توزيع آلاف الشنط المدرسية والمستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى قسائم شراء للزي المدرسي، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد النائب كريم إمام أمين شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، أن إطلاق النسخة السادسة من المبادرة يأتي في إطار الدور المجتمعي للحزب، وحرصه على أن يكون العمل السياسي مرتبطا بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وأن تتحول المبادرات الحزبية إلى أدوات حقيقية للمساندة والدعم في مختلف المحافظات.

 الاستثمار في التعليم

وأضاف أن مبادرة "بالعلم هنكمل" تعكس إيمان حزب حماة الوطن بأن بناء الإنسان يبدأ من الاستثمار في التعليم، مشيرا إلى أن دعم الطالب وتوفير احتياجاته الأساسية يمثل دعما للأسرة المصرية بأكملها

وأوضح  إمام  أن النسخة السادسة تأتي امتدادا لما حققته المبادرة خلال السنوات الماضية مؤكدا أن استمرارها يعكس حرص أمانة الشباب على تطوير أدوات العمل المجتمعي وعدم الاكتفاء بالمشاركة الرمزية وإنما النزول إلى الشارع والتواصل المباشر مع المواطنين

وشددت  الدكتورة نورهان العباسى أمين مساعد شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن على أن أمانة الشباب المركزية ستواصل العمل على تنفيذ المبادرات الخدمية في مختلف المحافظات، مع توسيع نطاق المشاركة واستهداف الفئات الأولى بالرعاية

من جانبه أكد عمرو موسى أمين مساعد شباب الجمهورية بحزب حماة الوطن، أن الشباب يمثلون قوة رئيسية في تنفيذ رؤية الحزب المجتمعية، لما يمتلكونه من قدرة على الانتشار والتواصل والوصول إلى الفئات المستحقة

وأشار إلى أن مبادرة "بالعلم هنكمل" تحمل رسالة تتجاوز توزيع المستلزمات الدراسية، مفادها أن دعم التعليم هو استثمار في مستقبل الدولة وأن مساندة الطلاب والأسر المستحقة تمثل جزءا من مسؤولية العمل المجتمعي

حماة الوطن حزب حماة الوطن النائب كريم إمام مجلس الشيوخ مبادرة بالعلم هنكمل الشنط المدرسية

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