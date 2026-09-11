قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: زيارة الرئيس السيسي للهند تعكس انفتاح مصر على العالم وتعزز الشراكات الدولية
وسائل إعلام: غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان
برلماني: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تفتح آفاقًا للتعاون في التجارة والاستثمار
عمرو أديب: زلزال تكنولوجي في الـ AI وكارثة كبيرة هتحصل قريبا
مصر تكتسح أنجولا وتتأهل لنهائي أفريقيا وتحجز مقعدها في مونديال الشباب 2027
هل تجاوزت أمريكا جراح 11 سبتمبر؟.. عبد المنعم سعيد يوضح
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 وكيفية الحصول عليها
عبد المنعم سعيد: أحداث 11 سبتمبر غيّرت طريقة تعامل أمريكا مع العالم
البيت الأبيض يبحث استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لزيادة قدرة الولايات المتحدة على تكرير النفط
الرئيس السيسي يؤكد أهمية تحقيق الاستقرار بالمنطقة لا سيما الممرات المائية
أسامة كمال: كل دولار زيادة في النفط يكلف موازنة الدولة 4 مليارات جنيه
تفاصيل الساعات الأخيرة داخل مخبأ حزب الله العملاق قبل تدميره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: التحرك المصري داخل بريكس يستهدف تحويل الشراكات إلى استثمارات حقيقية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الـ 18 لتجمع بريكس، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، تعكس مكانة مصر المتنامية داخل هذا التكتل الدولي القوي على كافة المستويات، وترسخ حضور القاهرة كفاعل رئيسي في صياغة المسارات الاقتصادية والسياسية العالمية.

قمة البريكس

وأوضحت الصبان في بيان لها اليوم، أن تجمع بريكس يمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز شراكاتها مع قوى اقتصادية كبرى، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن عضوية مصر في التجمع منذ يناير 2024 فتحت أبوابا جديدة للنفاذ إلى أسواق واسعة، وجذب استثمارات تدعم خطط التنمية الوطنية وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكدت عضو لجنة الإسكان بالنواب أن المشاركة في هذه القمة المهمة تتيح لمصر الاستفادة من الخبرات المتقدمة لدول بريكس في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة، وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج المحلي والصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وقناة السويس، والبنية الأساسية المتطورة، تجعل منها شريكًا جذابًا لدول بريكس، ويمكنها من لعب دور محوري كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن اللقاءات الثنائية التي يجريها الرئيس السيسي على هامش القمة تمثل ركيزة مهمة لتفاهمات مباشرة بشأن المشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار.

مصر في قمة البريكس

وشددت الصبان على أن التحرك المصري داخل بريكس يستهدف تحويل الشراكات إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتدعم زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مصر كدولة فاعلة في النظام الاقتصادي الدولي، بما يخدم مصالح الدول النامية ويسهم في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة.

بريكس البريكس البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

تغيير الساعة إلى 11 بدلاً من 12.. بدء التوقيت الشتوي يوم جمعة رسميًا

تنسيق الجامعات 2026

رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

حقوق وخدمة اجتماعية وزراعة وآداب موجه .. مؤشرات مهمة في تنسيق المرحلة الثالثة 2026

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 من هنا على هذا الرابط

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

تنسيق الجامعات 2026

الآن.. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بالاسم ورقم الجلوس

سعر الذهب

نزل 1080 جنيهًا.. خسائر تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026 هنا بالاسم ورقم الجلوس

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

بيان عاجل من التعليم العالي بشأن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2026

فتح باب تقليل الاغتراب وإعادة التنسيق للطلاب المستنفدين والمتخلفين

وزير النقل

وزير النقل يجتمع بقيادات السكة الحديد غدًا

بالصور

بينها العطش المستمر وتشوش الرؤية.. 7 علامات خفية تكشف ارتفاع سكر الدم

علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم
علامات ارتفاع سكر الدم

إزالة قناتي فالوب تقلل خطر سرطان المبيض بنسبة 80%.. هل تناسب هذه العملية كل النساء؟

إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض
إزالة قناتي فالوب قد تقلل خطر سرطان المبيض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الطماطم يوميا؟.. دراسة تكشف فوائد مفاجئة

الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن
الطماطم تحارب دهون الكبد وتساعد على إنقاص الوزن

هل تناول الفول الطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟
هل تناول الفول والطعمية يسبب الغباء؟

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد