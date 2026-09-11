برلمانية: التحرك المصري داخل بريكس يستهدف تحويل الشراكات إلى استثمارات حقيقية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الـ 18 لتجمع بريكس، المنعقدة في العاصمة الهندية نيودلهي، تعكس مكانة مصر المتنامية داخل هذا التكتل الدولي القوي على كافة المستويات، وترسخ حضور القاهرة كفاعل رئيسي في صياغة المسارات الاقتصادية والسياسية العالمية.

قمة البريكس

وأوضحت الصبان في بيان لها اليوم، أن تجمع بريكس يمثل فرصة استراتيجية لمصر لتعزيز شراكاتها مع قوى اقتصادية كبرى، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن عضوية مصر في التجمع منذ يناير 2024 فتحت أبوابا جديدة للنفاذ إلى أسواق واسعة، وجذب استثمارات تدعم خطط التنمية الوطنية وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأكدت عضو لجنة الإسكان بالنواب أن المشاركة في هذه القمة المهمة تتيح لمصر الاستفادة من الخبرات المتقدمة لدول بريكس في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات الحديثة، بما يدعم جهود الدولة في توطين التكنولوجيا، وبناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة، وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج المحلي والصادرات المصرية.

وأشارت إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر، وقناة السويس، والبنية الأساسية المتطورة، تجعل منها شريكًا جذابًا لدول بريكس، ويمكنها من لعب دور محوري كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى أن اللقاءات الثنائية التي يجريها الرئيس السيسي على هامش القمة تمثل ركيزة مهمة لتفاهمات مباشرة بشأن المشروعات المشتركة في قطاعات الطاقة والنقل والاستثمار.

مصر في قمة البريكس

وشددت الصبان على أن التحرك المصري داخل بريكس يستهدف تحويل الشراكات إلى مشروعات واستثمارات حقيقية تنعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتدعم زيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مصر كدولة فاعلة في النظام الاقتصادي الدولي، بما يخدم مصالح الدول النامية ويسهم في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وعدالة.