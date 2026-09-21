محافظ القاهرة يتابع أعمال تطوير المرحلة الثانية لسور مجرى العيون

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهين صابر إن أعمال تطوير المناطق التاريخية تأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالقاهرة وإعادة إبراز المناطق ذات القيمة التاريخية والتراثية، مع الحفاظ على طابعها المميز، ورفع كفاءة محيطها؛ بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ، اليوم الاثنين؛ لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لسور مجرى العيون، وذلك في إطار جهود الدولة ومحافظة القاهرة للارتقاء بالمناطق التاريخية وتحسين الصورة الحضارية لها.

كما تابع المحافظ أعمال ترميم وتطوير محيط مسجد الإمام الشافعي، وأعمال رفع الكفاءة والصيانة للمباني التراثية المحيطة بالمنطقة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي للمباني، ورفع كفاءتها بما يحافظ على القيمة التاريخية للمنطقة.

وأكد ضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بصورة مستمرة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقًا للمخططات المحددة، مع الحفاظ على العناصر التراثية والتاريخية التي تتميز بها المنطقة.