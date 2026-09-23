السفير الأمريكي في أنقرة: حل أزمة إس-400 يحتاج وقتاً.. والتعاون الدفاعي مع تركيا «ضروري»

أكد السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك أن معالجة القضايا القانونية والتنظيمية المرتبطة بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس-400» ستحتاج إلى وقت، مشدداً في الوقت نفسه على أن التعاون الدفاعي بين تركيا والولايات المتحدة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، «ضروري».

وجاءت تصريحات باراك، الأربعاء، على هامش اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تناول عدداً من الملفات التي تشكل محور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، إلى جانب التطورات المتعلقة بالحوار الأمريكي الإيراني.

«إس-400».. خلاف قانوني يحتاج إلى وقت

وقال باراك إن تركيا والولايات المتحدة تعملان على استيفاء المتطلبات التي فرضها الكونجرس الأمريكي بشأن قضية منظومة «إس-400»، مشيراً إلى أن الملف لا يرتبط فقط بقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، وإنما يشمل أيضاً متطلبات واردة في قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأوضح السفير الأمريكي أن الجانبين يعملان على تلبية متطلبات الكونجرس باعتبارها جزءاً أساسياً من معالجة الملف، مشيراً إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمنظومة الروسية لا يمكن حسمها بشكل سريع.

وكان باراك قد قال في وقت سابق إن الخلاف بين واشنطن وأنقرة بشأن «إس-400» سيحل، موضحاً أن فرقاً أمريكية وتركية تعمل على معالجة القضايا العالقة، وأن «الكرة في ملاعب عديدة».

واستشهد باراك بالتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى صفقة بقيمة 100 مليون دولار تتعلق بطائرات بوينغ التجارية، باعتبارها مثالاً على استمرار التعاون بين أنقرة وواشنطن رغم الملفات الخلافية.

وقال إن التعاون الدفاعي بين البلدين «ضروري»، مشيراً إلى أهمية تركيا باعتبارها ثاني أكبر حليف للولايات المتحدة في حلف الناتو، وإلى اعتماد واشنطن عليها في عدد من التحالفات الإقليمية.

باراك: العلاقات بين ترامب وأردوغان في أفضل حالاتها

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وصف باراك العلاقة بينهما بأنها قوية، مؤكداً أن هناك انسجاماً وتواصلاً فعالاً بين الزعيمين.

وقال إن القضايا الثنائية الرئيسية سبق أن نوقشت خلال لقاءات سابقة، وإن العلاقة بين البلدين مستمرة، فيما تتولى الوزارات والقيادات العسكرية معالجة معظم الملفات الرئيسية.

وأضاف باراك أن ترامب وأردوغان يتمتعان باحترام متبادل كبير باعتبارهما قائدين، مشيراً إلى وجود «انسجام رائع» بينهما، رغم الاختلافات الثقافية.

وقال إن الزعيمين، رغم اختلاف خلفياتهما، متشابهان إلى حد كبير، وهو ما يساعدهما على التواصل بصورة فعالة.

ووصف السفير الأمريكي تركيا بأنها «صديق عظيم» للولايات المتحدة، قائلاً إن فترات التوتر والأزمات تكشف، بحسب تعبيره، من هم الأصدقاء الحقيقيون.

موقع تركيا ودورها الإقليمي

وتحدث باراك عن الموقع الجغرافي لتركيا وعلاقاتها المتعددة مع القوى الإقليمية والدولية، قائلاً إنها تقع في موقع محوري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والقوقاز والبلقان.

وأشار إلى أن اجتماع ترامب مع قادة دول الخليج والمنطقة أتاح فرصة للتواصل والتأكيد على أهمية دفع الجهود باتجاه التسامح والسلام.

وتأتي تصريحات باراك في وقت شهدت فيه نيويورك تحركات دبلوماسية مكثفة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شملت لقاءات بين ترامب وأردوغان وقادة من المنطقة.

تفاؤل أمريكي بالحوار مع إيران

وفي الملف الإيراني، أعرب باراك عن تفاؤله إزاء استمرار المحادثات بين واشنطن وطهران، معتبراً أن مواصلة الحوار تمثل «خطوة في الاتجاه الصحيح».

وقال إن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف شعر بالتشجيع من المناقشات، مؤكداً أهمية استمرار التواصل بين الجانبين.

وأضاف باراك أن التفاؤل ضروري لأنه لا يوجد بديل عن محاولة التوصل إلى حل، قائلاً إن المنطقة والولايات المتحدة مستعدتان، معرباً عن أمله في أن يكون باقي الأطراف مستعدين أيضاً.

