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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تشديد العقوبات القانونية على المخالفين.. مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي 2026

غلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي
غلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي
خالد يوسف

يهتم عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحال والأنشطة التجارية بمعرفة مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026، بالتزامن مع تطبيق المواعيد المنظمة لفتح وغلق «المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات»، وفقاً للقواعد المحددة لتنظيم حركة الأنشطة على مستوى الجمهورية، حيث تستعد وزارة التنمية المحلية لتطبيق المواعيد الجديدة تزامناً مع قرب بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وضبط منظومة العمل التجاري بدقة شديدة خلال فصل الشتاء.   

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

تحدد المواعيد الشتوية أوقات تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، بما يراعي طبيعة كل نشاط واحتياجات المواطنين، إلى جانب المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم حركة العمل خلال ساعات الليل.

غلق المحلات

وتغلق المحال والمولات التجارية أبوابها في تمام الساعة 10 مساء خلال الأيام العادية، وفقا للمواعيد الشتوية المنظمة لتشغيل وغلق المحال العامة، ويمتد موعد الغلق لمدة ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، لتغلق المحال في تمام الساعة 11 مساءً.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات في التوقيت الشتوي

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال والمولات التجارية، إذ يستمر العمل بها حتى منتصف الليل خلال الأيام العادية.

المقاهي

وفي أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، يتم مد ساعات التشغيل لتستمر حتى الساعة 1 صباحا، وفقا للقواعد المنظمة لمواعيد فتح وغلق هذه الأنشطة.

مواعيد المحلات والمطاعم خلال التوقيت الشتوي

تتباين مواعيد الغلق خلال فصل الشتاء بحسب طبيعة النشاط، حيث تختلف المواعيد المقررة للمحال والمولات التجارية عن المطاعم والكافيهات، مع السماح بمد ساعات العمل في نهاية الأسبوع والإجازات والعطلات الرسمية.

مدة تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة كاملة

ويُطبق التوقيت الشتوي في مصر لمدة 6 أشهر، حيث يبدأ العمل به رسميًا من يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر المقبل، وينتهي يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل بالعام المقبل 2027، ويبدأ مرة أخرى العمل بالتوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي

كما يُطبق التوقيت الشتوي في مصر من خلال تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة فقط، والهدف من تطبيق التوقيت الشتوي هو العودة إلى التوقيت المعتاد وتنظيم ساعات العمل والأنشطة اليومية وترشيد الطاقة.

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