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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التأمين الصحي ببني سويف يعلن توفير مقر جديد لعياداته بببا

تامين صحي بني سويف
تامين صحي بني سويف

أعلن فرع التأمين الصحي ببني سويف عن توفير مقر جديد لعيادات التأمين الصحي بمدينة ببا، بمقر الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا القديم، بعد الانتهاء من إجراءات استئجار المقر من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وذلك لتوفير مقر أكثر ملاءمة لتقديم الخدمات الطبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، أن توفير المقر الجديد جاء بتكليف من الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفي ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لتطوير مقرات تقديم الخدمة وتوفير مواقع أكثر ملاءمة للمنتفعين.

وأكد أن المقر الجديد يقع على مساحة 250 مترًا مربعًا، ومكون من دورين، بما يوفر مساحة مناسبة لاستيعاب الخدمات وتنظيم حركة المترددين ومناطق الانتظار، مع إمكانية التوسع في الخدمات مستقبلًا وفقًا للاحتياجات الفعلية، لافتًا إلى أن عيادات التأمين الصحي بمدينة ببا تخدم نحو 236 ألفًا و241 منتفعًا.

من جانبه، أشار العميد أحمد علاء، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إلى أن توفير المقر لفرع التأمين الصحي جاء في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف،  حيث قد تم نقل  مقر الوحدة المحلية لقرية جزيرة ببا إلى مجمع الخدمات بقرية سدس، المنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأوضح أن المقر الجديد يتميز بمساحات مناسبة حول المبنى، إلى جانب الأشجار والمساحات الخضراء، فضلًا عن توافر نظام للطاقة الشمسية، بما يوفر مقومات مناسبة لتقديم الخدمات الطبية واستقبال المترددين.

ومن المقرر نقل عيادات التأمين الصحي بمدينة ببا إلى المقر الجديد خلال الفترة المقبلة، بما يوفر للمنتفعين مقرًا أكثر ملاءمة ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

بني سويف ببا تامين ببا

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