صراع ناري على صدارة هدافي دوري الأمم الأوروبية.. 6 لاعبين في القمة

اشتعل الصراع على لقب هداف دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، بعدما تساوى 6 لاعبين في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب، وفقًا لآخر تحديث من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».
6 لاعبين يتقاسمون الصدارة
وجاء ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:
- 3 أهداف.. زكي العمدوني – سويسرا
- 3 أهداف.. جواو فيليكس – البرتغال
- 3 أهداف.. إيرلينج هالاند – النرويج
- 3 أهداف.. تروي باروت – أيرلندا
- 3 أهداف.. جويل بوهيانبالو – فنلندا
- 3 أهداف.. لامين يامال – إسبانيا
يامال وهالاند في سباق الصدارة
وسجل لامين يامال هدفًا أمام إنجلترا، قبل أن يضيف هدفين في فوز إسبانيا على كرواتيا بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف..
أما إيرلينج هالاند، فسجل هدفين أمام الدنمارك، قبل أن يضيف هدفًا آخر أمام البرتغال، ليصل أيضًا إلى 3 أهداف.
في المقابل، تألق جويل بوهيانبالو بتسجيل هاتريك في فوز فنلندا الكبير على سان مارينو بنتيجة 7-0، بينما سجل زكي العمدوني ثلاثة أهداف لسويسرا خلال مبارياتها بالبطولة.
كما وصل جواو فيليكس إلى 3 أهداف بعدما سجل في مباريات البرتغال الثلاث حتى الآن، بينما انضم تروي باروت إلى صدارة الهدافين بعدما أحرز هدفين أمام النمسا.