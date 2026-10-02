قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيب شيروكي Trailhawk 2027 تشعل المنافسة مع برونكو سبورت
موعد مباراة فرنسا وإيطاليا في قمة نارية بدوري الأمم الأوروبية
بسبب التكلفة.. رفض مقترح استقدام حكام من أمريكا الجنوبية لإدارة قمة الأهلي والزمالك
مصدر مقرب من الحكومة الإماراتية: إسرائيل تستغل حادثة «فلاي دبي» لأغراض انتخابية
بعد ضغوط أمريكية.. ترامب: أوروبا ستفرج عن كمية كبيرة من مخزونات الديزل
«صحة النواب»: نسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا للمؤتمرات الطبية والسياحة العلاجية
حالة طبية نادرة.. استخراج كتلة «جنين داخل جنين» من معدة طفلة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية
نزل 25 جنيه.. تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
محمد زكريا يتأهل لنصف نهائي بطولة السويد للاسكواش
هاتلي دليل واحد على مصر.. مذيع العربية يحرج برلمانيا إثيوبيا على الهواء
مفتي الجمهورية: قيم الرحمة والمحبة والسلام تمثل المظلة الجامعة بين الأديان
إحباط تهريب كوكايين معبأ داخل أكياس شوكولاتة من الإكوادور إلى هولندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع ناري على صدارة هدافي دوري الأمم الأوروبية.. 6 لاعبين في القمة

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

اشتعل الصراع على لقب هداف دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، بعدما تساوى 6 لاعبين في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب، وفقًا لآخر تحديث من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

6 لاعبين يتقاسمون الصدارة

وجاء ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

  • 3 أهداف.. زكي العمدوني – سويسرا
  • 3 أهداف.. جواو فيليكس – البرتغال
  • 3 أهداف.. إيرلينج هالاند – النرويج
  • 3 أهداف.. تروي باروت – أيرلندا
  • 3 أهداف.. جويل بوهيانبالو – فنلندا
  • 3 أهداف.. لامين يامال – إسبانيا

يامال وهالاند في سباق الصدارة

وسجل لامين يامال هدفًا أمام إنجلترا، قبل أن يضيف هدفين في فوز إسبانيا على كرواتيا بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف..

أما إيرلينج هالاند، فسجل هدفين أمام الدنمارك، قبل أن يضيف هدفًا آخر أمام البرتغال، ليصل أيضًا إلى 3 أهداف.

في المقابل، تألق جويل بوهيانبالو بتسجيل هاتريك في فوز فنلندا الكبير على سان مارينو بنتيجة 7-0، بينما سجل زكي العمدوني ثلاثة أهداف لسويسرا خلال مبارياتها بالبطولة.

كما وصل جواو فيليكس إلى 3 أهداف بعدما سجل في مباريات البرتغال الثلاث حتى الآن، بينما انضم تروي باروت إلى صدارة الهدافين بعدما أحرز هدفين أمام النمسا.

دوري الأمم الأوروبية أمم أوروبا هدافي دوري الأمم الأوروبية لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب الآن في مصر

الهواتف المحمولة

قفزة غير متوقعة في أسعار الهواتف بمصر.. زيادات تصل إلى 78% رغم ارتفاع عالمي محدود

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

ارشيفي

تحطم طائرة إسرائيلية.. وبيان عاجل لشرطة الاحتلال

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري

جامعة القاهرة تهنئ الدكتور محمد لطيف بمنحه الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو

مستشفيات جامعة أسيوط

لأول مرة بمستشفيات جامعة أسيوط.. تدخلات دقيقة لعلاج 6 أطفال حديثي الولادة

المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة

التعليم العالي: جراحة ويبل بالروبوت لعلاج ورم برأس البنكرياس بالمعهد القومي للأورام

بالصور

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي

شاهد.. لامبورجيني ريفويلتو تظهر بشكل جديد أكثر شراسة

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

بفستان ناعم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد