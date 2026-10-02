صراع ناري على صدارة هدافي دوري الأمم الأوروبية.. 6 لاعبين في القمة

اشتعل الصراع على لقب هداف دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، بعدما تساوى 6 لاعبين في صدارة ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف لكل لاعب، وفقًا لآخر تحديث من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

6 لاعبين يتقاسمون الصدارة

وجاء ترتيب هدافي دوري الأمم الأوروبية كالتالي:

3 أهداف .. زكي العمدوني – سويسرا

.. زكي العمدوني – سويسرا 3 أهداف .. جواو فيليكس – البرتغال

.. جواو فيليكس – البرتغال 3 أهداف .. إيرلينج هالاند – النرويج

.. إيرلينج هالاند – النرويج 3 أهداف .. تروي باروت – أيرلندا

.. تروي باروت – أيرلندا 3 أهداف .. جويل بوهيانبالو – فنلندا

.. جويل بوهيانبالو – فنلندا 3 أهداف.. لامين يامال – إسبانيا

يامال وهالاند في سباق الصدارة

وسجل لامين يامال هدفًا أمام إنجلترا، قبل أن يضيف هدفين في فوز إسبانيا على كرواتيا بنتيجة 4-1، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف..

أما إيرلينج هالاند، فسجل هدفين أمام الدنمارك، قبل أن يضيف هدفًا آخر أمام البرتغال، ليصل أيضًا إلى 3 أهداف.

في المقابل، تألق جويل بوهيانبالو بتسجيل هاتريك في فوز فنلندا الكبير على سان مارينو بنتيجة 7-0، بينما سجل زكي العمدوني ثلاثة أهداف لسويسرا خلال مبارياتها بالبطولة.

كما وصل جواو فيليكس إلى 3 أهداف بعدما سجل في مباريات البرتغال الثلاث حتى الآن، بينما انضم تروي باروت إلى صدارة الهدافين بعدما أحرز هدفين أمام النمسا.