الهيئة الأردنية للأفلام تفتح باب التسجيل في ورشة "فنون التمثيل"

أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن تنظيم ورشة تدريبية مكثفة بعنوان "فنون التمثيل"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الأردن لأفلام الأطفال واليافعين على مدى أربعة أيام متتالية.



وتستهدف الورشة التي تُقام باللغة العربية ومجاناً دون رسوم، اليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً من المهتمين بالتمثيل والسينما، دون اشتراط أي خبرة تمثيلية سابقة، مكتفية بالرغبة في التعلم والاستعداد للمشاركة والعمل ضمن فريق.



وتنتقل الورشة بالمشاركين تدريجياً عبر أيامها الأربعة، بدءاً من أساسيات الأداء، مروراً ببناء الشخصية وتحليل المشهد، وصولاً إلى تنفيذه أمام الكاميرا. وتشمل التدريبات العملية مهارات التركيز والحضور، والاستماع والتفاعل مع الشريك، والتعبير الجسدي والصوتي، وتوظيف تعابير الوجه بما يناسب حجم اللقطة، إضافة إلى الارتجال وفهم الحالة الشعورية للشخصية والاستجابة لتوجيهات المخرج.



كما يتعرف المشاركون على الفروق الجوهرية بين الأداء المسرحي والأداء السينمائي، وطبيعة العلاقة بين الممثل والكاميرا، وأهمية الدقة والبساطة والاستمرارية في التمثيل أمام الشاشة.



وفي اليوم الرابع والأخير، يطبّق المشاركون ما اكتسبوه من مهارات عملياً، من خلال إعداد وتصوير مشاهد سينمائية قصيرة، تشكّل المخرج الفني الختامي للورشة وتعكس مسار تطورهم من التمرين والتجريب إلى تقديم أداء متكامل أمام الكاميرا، ضمن مساحة تدريبية آمنة وتفاعلية تشجعهم على اكتشاف إمكاناتهم والتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بثقة.



تشرف على الورشة الفنانة دعاء العدوان، ممثلة ومخرجة مسرحية ومدرّبة تمثيل أردنية، تمتلك خبرة واسعة في تدريب الأطفال واليافعين وصناعة العروض المسرحية. وهي حاصلة على بكالوريوس في الفنون المسرحية، وتتابع حالياً دراسة الماجستير في التمثيل والإخراج، إلى جانب حصولها على عدة جوائز في مجالي التمثيل والإخراج. وتعتمد العدوان في تدريباتها على تنمية الثقة بالنفس والحضور والتعبير الجسدي والصوتي والارتجال وبناء الشخصية، ضمن بيئة آمنة تتيح لليافعين اكتشاف إمكاناتهم والتعبير عن أنفسهم بجرأة وإبداع.