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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حاضر فيها مصطفى حسني.. الداخلية تنظم ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

جانب من الندوة
جانب من الندوة
إسلام دياب

نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" بـ وزارة الداخلية ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف حاضر فيها الداعية مصطفى حسنى، وذلك بحضور عدد من القيادات والضباط والأفراد والموظفين المدنيين والمجندين بالإدارة.

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإرتقاء بالدور المجتمعى وتنمية الوعى الدينى لأعضاء هيئة الشرطة.

حيث تناولت الندوة السيرة العطرة للنبى ﷺ ، وما تضمنته من قيم ومبادئ سامية تجسد مكارم الأخلاق وحسن التعامل والرحمة والتسامح ، كما إستعرضت الندوة عدداً من الدروس والعبر المستفادة من حياته ﷺ ، والتأكيد على أهمية الإقتداء بسنته والتمسك بالقيم النبيلة فى الحياة العلمية والمجتمعية .

تأتى تلك الندوة فى إطار حرص وزارة الداخلية على تنظيم اللقاءات التوعوية والدينية الهادفة إلى تنمية الوعى الدينى وترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية بين رجال الشرطة .. وقد لاقت فعاليات الندوة إستحسان وإشادة من جميع الحضور ، بما يعكس أهمية مثل تلك الفعاليات فى إعلاء القيم الإيجابية ومعانى الإنتماء والولاء للوطن.

الإدارة العامة للتدريب المولد النبوي ذكرى المولد النبوي المولد النبوي الشريف وزارة الداخلية

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