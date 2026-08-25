رفضت الزواج منه.. اعترافات المتهم بقتل ابنة عمه في 6 أكتوبر

أقر المتهم أمام جهات التحقيق في الجيزة بارتكاب جريمة قتل ابنة عمه بمدينة 6 أكتوبر، بأن السبب وراء ارتكاب جريمته خلافات أسرية بينهما، ورفضها الزواج منه، ما جعلهو ينهي حياتها قبل أن يتخلص من جثمانها في منطقة خالية.

وأضاف المتهم بحدوث خلافات بينه وبين المجني عليها، تطورت إلى مشادة بينهما، قبل أن يعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها.

وأكد المتهم أنه عقب ارتكاب الجريمة نقل جثمان ابنة عمه وتخلص منه في منطقة بعيدة عن المارة، في محاولة لإخفاء آثار الواقعة.

وورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على فتاة متوفاة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور بدأت أجهزة البحث الجنائي فحص ملابسات الواقعة، وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن ابن عم المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب الخلافات الأسرية ورفضها الزواج منه، وتمكنوا من ضبطه.

أُحيل المتهم إلى النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات، عقب ضبطه وسماع أقواله، والتي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات حول الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على جميع ملابسات الجريمة، وبيان تفاصيل الاعتداء وكيفية التخلص من جثمان المجني عليها.