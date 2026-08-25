فتح: تصعيد إسرائيلي خطير بالضفة ونطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

قال ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، إن القيادة الفلسطينية تجري منذ صباح اليوم اتصالات مع عدد من زعماء العالم، إلى جانب أشقاء وأصدقاء عرب ومسلمين مناصرين للقضية الفلسطينية، لاطلاعهم على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والتحذير من خطورة ما يجري وتداعياته.

وأضاف النمورة خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن اقتحام إيتمار بن جفير، برفقة قوات الجيش، إحدى القرى وتحطيم نصب تذكاري للشهداء، إلى جانب اقتحام القرى والمخيمات والمدن والاعتداء على المواطنين والممتلكات والمدارس، يمثل تصعيدًا خطيرًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، وارتكابهم اعتداءات وجرائم بصورة يومية، يندرج ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

القانون الدولي الإنساني

وأكد المتحدث باسم حركة فتح أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا المجتمع الدولي بتحرك جاد وفعّال لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.