أيهما أفضل الفول السوداني المحمص أم النيء لصحتك

يُستهلك الفول السوداني في العديد من البلدان بأشكال متنوعة، بدءاً من زبدة الفول السوداني والصلصات ووصولاً إلى خلطات المكسرات والوجبات الخفيفة المحمصة. ومع ذلك، يتردد سؤال شائع بين المهتمين بالصحة: ​​هل يُفضل تناول الفول السوداني نيئاً أم محمّصاً؟ ورغم أن كلا النوعين -النيئ والمحمّص- يُعدان خياراً صحياً، إلا أن المفاضلة بينهما تعتمد على أهدافك الصحية وذوقك الشخصي واحتياجاتك الغذائية.

الفرق بين الفول السوداني المحمص أم النئ

يُعد كل من الفول السوداني النيئ والمحمص غنياً بالعناصر الغذائية، بما في ذلك البروتين والألياف والدهون الصحية ومجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية. ومع ذلك، فإن عملية التحميص قد تُحدث تغييراً طفيفاً في المحتوى الغذائي.

الفول السوداني النيئ:

يحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة، مثل "الريسفيراترول".

يحتوي على كميات أكبر قليلاً من حمض الفوليك والمغنيسيوم.

خالٍ من الزيوت أو الملح المضاف، مما يجعله خياراً مثالياً لمن يتبعون نظاماً غذائياً يعتمد على الأطعمة الطبيعية وغير المصنعة (نظام "الأكل النظيف").



الفول السوداني المحمص:

يحتوي على مستويات أقل قليلاً من بعض العناصر الغذائية الحساسة للحرارة، مثل فيتامين (E).

قد يحتوي على زيوت وملح مضافين، وذلك يعتمد على طريقة التحضير.

أسهل في الهضم بفضل تفكك "مضادات التغذية" (المواد التي تعيق امتصاص العناصر الغذائية) أثناء عملية التحميص.

بشكل عام، يُعد الفرق في القيمة الغذائية ضئيلاً، ما لم تكن تستهلك كميات كبيرة يومياً أو تتبع نظاماً غذائياً صارماً للغاية.

يحتوي الفول السوداني النيء على مركبات قد لا تكون مفيدة للصحة، مثل حمض الفيتيك واللكتينات؛ إذ قد تعيق هذه المركبات قدرة الجسم على امتصاص الحديد والزنك والكالسيوم. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الحبوب والبقوليات تحتوي بطبيعتها على هذه المواد الكيميائية التي تعمل كآلية دفاعية لحماية النباتات.

وتعمل عملية التحميص على تقليل تأثير هذه المركبات المعيقة لامتصاص العناصر الغذائية (المضادات الغذائية)، مما يجعل الفول السوداني المحمص أسهل هضماً ويُحسّن من قدرة الجسم على الاستفادة من عناصره الغذائية. ولذلك، قد يكون الفول السوداني المحمص خياراً أفضل للأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي أو نقص في المعادن.

المذاق والقوام

يُعد المذاق عاملاً مهماً عند الاختيار بين الفول السوداني النيء والمحمص.

الفول السوداني النيء:

نكهة خفيفة تميل إلى الطابع الترابي.

قوام طري.

مُفضَّل لدى من يستخدمونه في وصفات الطهي أو الخبز التي تتطلب النقع أو السلق.



الفول السوداني المحمص:

نكهة أغنى وأكثر بروزاً لطعم المكسرات، وذلك بفضل "تفاعل مايلارد" (الذي يمنحه اللون البني).

قوام مقرمش.

يُستهلك عادةً كوجبة خفيفة.

إذا كنت تستمتع بتناول الوجبات الخفيفة، فإن الفول السوداني المحمص عادةً ما يمنح شعوراً أكبر بالرضا بفضل نكهته وقوامه المقرمش.

الفوائد الصحية

بغض النظر عن طريقة التحضير، يوفر الفول السوداني فوائد صحية عديدة:

صحة القلب: بفضل احتوائه على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، يدعم الفول السوداني صحة القلب والأوعية الدموية.

مصدر للبروتين: يُعد مصدراً غنياً جداً بالبروتين النباتي.

التحكم في الوزن: يمنح شعوراً عالياً بالشبع، مما يساعد في السيطرة على الجوع.

مضادات الأكسدة: يحتوي الفول السوداني النيء على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تكافح الإجهاد التأكسدي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض أنواع الفول السوداني المحمص تُحضر بإضافة زيوت (غالباً ما تكون غير صحية) وكميات كبيرة من الملح، مما قد يبطل بعض فوائده الصحية؛ لذا يُعد اختيار الفول السوداني المحمص جافاً (بدون زيت) وغير المملح خياراً أفضل.

