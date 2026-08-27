جراحة القلب دون فتح الصدر.. كيف غيّرت القسطرة مستقبل العلاج؟

لعقود من الزمن، غالبا ما كان علاج صمام القلب التالف بشدة أو بعض عيوب القلب الهيكلية يعني جراحة القلب المفتوحة، وشق الصدر، وآلة القلب والرئة، والتعافي المطول. اليوم، يغير التقدم في إجراءات القلب الأقل بضعا تلك الصورة. يمكن لأطباء القلب بشكل متزايد إصلاح أو استبدال أجزاء من القلب باستخدام القسطرة الرقيقة التي يتم إدخالها من خلال الأوعية الدموية، وغالبا ما يتجنبون شق الصدر الكبير تماما.

وفقا للدكتور براكاش، كبير المستشارين - أمراض القلب التدخلية والفيزيولوجيا الكهربائية القلبية، مستشفى مانيبال، هذا التحول يحول إدارة أمراض القلب الهيكلية. "يشمل مرض القلب الهيكلي الحالات التي تؤثر على صمامات القلب والغرف والهياكل الأخرى التي تتحكم في تدفق الدم. تقليديا، تتطلب العديد من هذه المشاكل جراحة تقليدية. وقال إن الإجراءات القائمة على القسطرة تسمح الآن للمتخصصين بالتنقل عبر مجرى الدم أثناء استخدام التصوير المتطور لتوجيه الأجهزة بدقة إلى المنطقة المتضررة".

TAVR: استبدال صمام القلب



بدون جراحة القلب المفتوح

أحد أشهر الأمثلة هو استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVR)، ويسمى أيضا TAVI. يستخدم الإجراء لمرضى مختارين يعانون من تضيق الأبهر الحاد، وهي حالة يصبح فيها الصمام الأبهري ضيقا ويقيد تدفق الدم.

"أثناء TAVR، يتم ضغط صمام بديل على قسطرة وتوجيهه - الأكثر شيوعا من خلال شريان في الفخذ - إلى الصمام المريض. بمجرد وضعه، يتوسع الصمام الجديد داخل الصمام الحالي ويتولى وظيفته".

الأهم من ذلك، لم يعد TAVR يقتصر حصريا على المرضى الذين يعتبرون شديدي الخطورة للجراحة التقليدية. تعتمد قرارات العلاج الآن على عوامل مثل العمر والصحة العامة ومتوسط العمر المتوقع والتشريح والمخاطر الجراحية الفردية. يساعد فريق القلب متعدد التخصصات في تحديد ما إذا كان العلاج عبر القسطرة أو العلاج الجراحي هو الأنسب.

لا يتعلق الأمر فقط بالصمام الأبهري

تمتد ثورة علاج القلب القائمة على القسطرة إلى ما هو أبعد من استبدال الصمام الأبهري. قد يكون المرضى المختارون الذين يعانون من مرض الصمام التاجي أو الصمام الثلاثي الشرف مرشحين لإجراءات الإصلاح أو الاستبدال عبر القسطرة. يمكن أيضا استخدام الأجهزة لإغلاق بعض الثقوب في القلب وعلاج التشوهات الهيكلية دون جراحة مفتوحة تقليدية.

يسمح تخطيط صدى القلب المتقدم والتصوير المقطعي المحوسب والتوجيه الإجرائي في الوقت الفعلي للأطباء بتصور هياكل القلب وأجهزة تحديد المواقع بدقة متزايدة.

تشير الكلية الأمريكية لأمراض القلب إلى أن التقدم في تقنيات التصوير والعلاج لا يزال يحول إدارة أمراض صمامات القلب



ما هي الفوائد؟

بالنسبة للمرضى الذين تم اختيارهم بشكل مناسب، يمكن أن تعني إجراءات القلب الأقل بضعا صدمة أقل في الصدر، وإقامة أقصر في المستشفى، وتعافي أسرع مقارنة بنهج القلب المفتوح التقليدية. غالبا ما يمكن إجراء TAVR، على سبيل المثال، من خلال نقطة وصول صغيرة في الفخذ، مما يترك عظمة الصدر سليمة. وقال الدكتور: "يمكن أن يكون هذا مهما بشكل خاص لكبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أخرى والذين قد يواجهون مخاطر أكبر من الجراحة الكبرى".

ومع ذلك، فإن الحد الأدنى من التدخل الجراحي لا يعني خاليا من المخاطر. يمكن أن يحدث النزيف والعدوى ومضاعفات الأوعية الدموية والسكتة الدماغية واضطرابات الإيقاع والمضاعفات الأخرى اعتمادا على الإجراء. ليس كل مريض أو كل حالة قلبية هيكلية مناسبة للنهج القائم على القسطرة.



حقبة جديدة من رعاية القلب الشخصية

إن الاستخدام المتزايد لإجراءات القلب عبر القسطرة يغير أيضا كيفية اتخاذ قرارات العلاج. يعمل أطباء القلب وجراحو القلب وأخصائيو التصوير وغيرهم من الخبراء معا بشكل متزايد لتقييم تشريح كل مريض وتاريخه الطبي والمخاطر الجراحية والاحتياجات طويلة الأجل.

مع استمرار تقدم تكنولوجيا القسطرة والتصوير الطبي، قد يكون لدى المزيد من المرضى بدائل لجراحة القلب المفتوح التقليدية. لكن الهدف ليس مجرد استبدال الجراحة ولكن اختيار العلاج الأكثر أمانا وفعالية لكل مريض. بالنسبة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب الهيكلية، يمكن أن يعني ذلك بشكل متزايد علاج مشكلة خطيرة في القلب من خلال نقطة وصول صغيرة بدلا من شق كبير في الصدر - وهو تحول مهم في علاج صمام القلب الحديث ورعاية القلب.