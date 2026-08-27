ضبط طالب بالأقصر يدير صفحة على الفيس بوك للنصب على راغبي شراء الأسلحة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من كشف نشاط أحد الأشخاص في محافظة الأقصر، بعد رصده لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج من خلالها لبيع الأسلحة البيضاء مقابل مبالغ مالية

وبالفحص والتحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وضبطه، وتبين أنه طالب ومقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، وعثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنيا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي

وبمواجهته أقر بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء الأسلحة البيضاء

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يستدرج ضحاياه من خلال إيهامهم بإمكانية توفير الأسلحة البيضاء، ثم يطلب منهم تحويل مبالغ مالية إليه، قبل أن يغلق هاتفه ويتوقف عن التواصل معهم عقب حصوله على الأموال

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة استكمال التحقيقات