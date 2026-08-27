الزراعة بالأقصر تتابع انتظام صرف الأسمدة للمزارعين بالبغدادي

أجرى المهندس أحمد بغدادي السمان، مهندس بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر، زيارة مفاجئة إلى الجمعية الزراعية بالبغدادي التابعة لمركز البياضية، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، خاصة فيما يتعلق بمنظومة صرف الأسمدة الزراعية باستخدام كارت الفلاح.

جاءت الزيارة بتوجيهات من علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع قيادات وزارة الزراعة، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والأستاذ الدكتور أحمد محمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والأستاذ الدكتور محمد خليل شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب عبدالله رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبرعاية المهندس محمد فؤاد حسن وكيل مديرية الزراعة بالأقصر.

وخلال المرور المفاجئ، تابع المهندس أحمد بغدادي السمان أعمال الجمعية الزراعية ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة لصرف الأسمدة للمزارعين المستحقين، والتأكد من انتظام العمل وفقا لمنظومة كارت الفلاح، بما يضمن وصول الأسمدة المقررة إلى مستحقيها وتيسير حصول المزارعين على الخدمات الزراعية دون معوقات.

وأشاد مسؤولو المتابعة بمستوى الأداء داخل الجمعية الزراعية بالبغدادي، وما تم رصده من انتظام في إجراءات صرف الأسمدة وحرص العاملين على تنفيذ التعليمات المنظمة للعمل، إلى جانب التعامل المباشر مع المزارعين وتقديم الخدمة لهم بصورة منتظمة.

وتأتي هذه المتابعة في إطار جهود مديرية الزراعة بالأقصر لتكثيف أعمال المرور الميداني على الجمعيات الزراعية ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، والتأكد من انتظام منظومة توزيع وصرف الأسمدة للمحاصيل المنزرعة.

كما أشادت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بجهود الإدارة الزراعية بالبياضية برئاسة المهندس محمد عراقي مدير الإدارة الزراعية، وكذلك جهود مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالبغدادي برئاسة أيمن محمد، ومسؤول صرف الأسمدة الأستاذ رمضان، وجميع العاملين والمعاونين بالجمعية، لما يبذلونه من جهود لضمان انتظام العمل وخدمة المزارعين.

وأكدت المتابعة انتظام صرف الأسمدة للمزارعين المتقدمين للحصول على مستحقاتهم من خلال كارت الفلاح، مع عدم رصد معوقات أو مشكلات تؤثر على حصول المزارعين على الأسمدة المقررة، في إطار الحرص على دعم المزارعين وتحقيق الانضباط داخل الجمعيات الزراعية بمحافظة الأقصر.