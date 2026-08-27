تموين الأقصر يضبط مخزنا غير مرخص بالكرنك بداخله كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة تموينية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، ومساعد الوزير لشئون الرقابة، ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وبإشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط السلع مجهولة المصدر.

استهدفت الحملة التي جرى تنفيذها بناحية الكرنك بمدينة الأقصر، إحكام الرقابة على الأسواق والمخازن، والتأكد من سلامة السلع المتداولة ومطابقتها للاشتراطات القانونية.

وأسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص بداخله كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر.

ضمت الحملة كلا من جندي سعيد أحمد، كبير مفتشي المديرية، وأحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، كبير مفتشي المديرية، ومحمد عثمان أحمد، كبير مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد، مفتش بديوان عام المديرية، وذلك بمعاونة الرائد معتز إبراهيم، رئيس مباحث تموين الأقصر.

وتمكنت الحملة من ضبط 60 كرتونة مشروبات كحولية، بإجمالي 720 زجاجة، بواقع 12 زجاجة داخل كل كرتونة، وزن الزجاجة الواحدة 750 مل، بالإضافة إلى ضبط 40 كرتونة بيرة بإجمالي 960 زجاجة، بواقع 24 زجاجة داخل كل كرتونة، وزن الزجاجة الواحدة 330 مل.

وتبين أن المضبوطات مجهولة المصدر، لعدم وجود فواتير أو مستندات رسمية تفيد بمصدرها وقت التفتيش، كما تم ضبط المخزن لعمله دون ترخيص بالمخالفة للقواعد المنظمة.

تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخازن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف التصدي للسلع مجهولة المصدر ومواجهة المخالفات التموينية والحفاظ على سلامة المواطنين والتأكد من التزام الأنشطة التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة.