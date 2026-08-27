انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الحمى في الأقصر.. السبت

تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، لانطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 29 أغسطس 2026، بجميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الذي وجه رؤساء المراكز والمدن بالتعاون والتنسيق الكامل مع فرق التحصين التابعة لمديرية الطب البيطري، وتوفير الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدف من الحملة ووصول الخدمات البيطرية إلى المربين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور طارق لطفي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن الحملة تنطلق السبت المقبل وتستمر في أعمالها حتى الوصول إلى المستهدف من أعداد رؤوس الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن أعمال التحصين تستهدف حماية الحيوانات من الأمراض الوبائية والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة، باعتبارها أحد مقومات الأمن الغذائي.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بالأقصر أن إجمالي المستهدف تحصينه خلال الحملة يبلغ 109407 رؤوس من الحيوانات بمختلف مراكز المحافظة، تشمل 59721 رأسًا من الأبقار والجاموس والجمال، بالإضافة إلى 49686 رأسًا من الأغنام والماعز.

وأشار إلى أن المديرية أعدت برامج وخططًا مسبقة لضمان تغطية جميع مراكز وقرى ونجوع المحافظة، مع تكثيف أعمال اللجان البيطرية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة بالتحصين.

ومن المقرر أن تنفذ فرق التحصين أعمالها ميدانيًا من خلال المرور على المزارع ومنازل المربين، بما يضمن وصول التحصينات إلى الثروة الحيوانية في مختلف المناطق، مع اتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة وتسجيل الحيوانات المحصنة وفقًا للمنظومة المعمول بها.

وشددت مديرية الطب البيطري بالأقصر على أهمية تعاون المربين وأصحاب الثروة الحيوانية مع اللجان البيطرية، والاستجابة لفرق التحصين خلال فترة تنفيذ الحملة، بما يسهم في رفع معدلات التحصين وتحقيق المستهدف، والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية.

وتأتي الحملة ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتوسع في أعمال التحصين الوقائي بمختلف المحافظات، وتعزيز إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية، بما يدعم جهود الدولة في حماية مصادر الإنتاج الحيواني وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.