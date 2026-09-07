نشأت الديهي: الرئيس السيسي يصل الليل بالنهار من أجل إصلاح حقيقي للوطن

قال الإعلامي نشأت الديهي: "انا أتابع أرى بأم عينى واتابع بدقة كل ما يقوم به رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، ويشهد الله ونشهد أمام الجميع وأمامكم أن الرجل لم يألوا جهدًا في أن ينقذ هذا البلد وهذا الوطن مما كان يحاك للوقوع به".

وأضاف خلال برنامج بالورقة والقلم عبر قناة تن: "الرئيس بيصل الليل بالنهار من أجل أن يبقى عندنا بلد قوي وإصلاح شامل حقيقي والإصلاح دايمًا بيبقى فيه نوع من المقاومة وهو بيتحمل كل هذا وإحنا فاهمين السياق وبنشرحه للناس".

وتابع: "لكن في النص فيه وزير أنا مش هتكلم نيابة عن الوزير مش هتكلم نيابة عن النائب في البرلمان، مش هتكلم نيابة عن مؤسسات الدولة احنا بنتكام في مواطن.. أنا بطرح أسئلة بقول ليه المواطن مش حاسس باللي أنتم بتعملوه يا حكومة ليه؟ وبالتالى أما احنا بنتكلم كأننا بننفخ في قربة مقطوعة أو بننده في مالطة ويقولوا مش مصدقينكم".

