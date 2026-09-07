قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حاجة نفخر بيها.. عمرو أديب: المصريين أصبحوا حساسين تجاه أي حد بيقطع شجرة
حسم المعركة عسكريا.. مساعد وزير الدفاع اليمني: قرار تحرير صنعاء «صَدَر»
محدش يشتريها| مدارس النيل تحذر الطلاب من تداول كتب ومذكرات تجارية منسوبة لها
تعليم جنوب سيناء: وصول الكتب لجميع المدارس.. وبدء الدراسة تدريجيًا لمنع التكدس
روسيا تؤكد دعمها الثابت لسيادة لبنان ووحدة أراضيه
بعد تسجيل الرغبات.. ماذا يفعل طلاب الشهادات المعادلة لاستكمال التنسيق؟
إنبي: تخفيض عقوبة محمد بركات من 4 مباريات إلى مباراتين
اليمن يتحرر.. مصرع قائد لواء حوثي وأسر عدد من عناصره في مواجهات تعز
عمرو أديب: وصل لنا تأكيد من مجلس الوزراء بأنه لن يتم المساس بحديقة الزهرية أمام برج القاهرة
الأوقاف تعلن أسماء ومواعيد الاختبار الشفوي لمسابقة مرافقة بعثة الحج 2027
حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية
هل يجب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: الرئيس السيسي يصل الليل بالنهار من أجل إصلاح حقيقي للوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيماء جمال

قال الإعلامي نشأت الديهي: "انا أتابع أرى بأم عينى واتابع بدقة كل ما يقوم به رئيس الدولة عبد الفتاح السيسي، ويشهد الله ونشهد أمام الجميع وأمامكم أن الرجل لم يألوا جهدًا في أن ينقذ هذا البلد وهذا الوطن مما كان يحاك للوقوع به".

وأضاف خلال برنامج بالورقة والقلم عبر قناة تن: "الرئيس بيصل الليل بالنهار من أجل أن يبقى عندنا بلد قوي وإصلاح شامل حقيقي والإصلاح دايمًا بيبقى فيه نوع من المقاومة وهو بيتحمل كل هذا وإحنا فاهمين السياق وبنشرحه للناس".

وتابع: "لكن في النص فيه وزير أنا مش هتكلم نيابة عن الوزير مش هتكلم نيابة عن النائب في البرلمان، مش هتكلم نيابة عن مؤسسات الدولة احنا بنتكام في مواطن.. أنا بطرح أسئلة بقول ليه المواطن مش حاسس باللي أنتم بتعملوه يا حكومة ليه؟ وبالتالى أما احنا بنتكلم كأننا بننفخ في قربة مقطوعة أو بننده في مالطة ويقولوا مش مصدقينكم".
 

نشأت الديهي السيسي عبد الفتاح السيسي البرلمان الوزير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

جانب من الجولة

محافظ القليوبية يستبعد مدير المدرسة الإعدادية ببرقطا بكفر شكر لعدم جاهزية المدرسة للعام الدراسي

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

الدواجن

الفراخ زادت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026

وزير التربية والتعليم

400 درجة في"سنة تانية" و200 بـ"تالتة" تحسم مصيرك بالبكالوريا|ننشر تفاصيل الامتحانات وشروطها

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

هبة كامل

هبة كامل تروي أصعب أيام حياتها: عشت كابوس شهر ونصف وشوفت العذاب بعيني واكتشفت معادن الناسl حوار

بيزيرا

وضع شرطين.. تطورات جديدة في أزمة الزمالك مع خوان بيزيرا| تفاصيل

ترشيحاتنا

وزارة الأوقاف

اليوم الدولي للهواء.. الأوقاف: الشريعة تولي عناية بالغة بحماية البيئة

الزكاة

هل تتحمل الزوجة ذنب عدم إخراج الزوج للزكاة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الحجاب

طلفة تسأل: متى أرتدي الحجاب؟.. أمين الإفتاء: فرض على المرأة بعد بلوغها

بالصور

قبل زيادة سعرها.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت لأطول فترة

قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة
قبل ما السعر يزيد.. أفضل طريقة لتخزين الطماطم في البيت والحفاظ عليها لأطول فترة

مخاطر تناول دواء التخسيس دون استشارة طبيب.. «تجربة الآخرين» قد تهدد حياتك

حبوب التخسيس
حبوب التخسيس
حبوب التخسيس

بـ 200 ألف جنيه.. رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010
رينو لوجان موديل 2010

MG الأكثر ترخيصا بين السيارات الملاكي في مصر خلال أغسطس 2026

MG
MG
MG

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الإعلامي داخل الجهاز الإدارى بالدولة

المزيد