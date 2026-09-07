نشأت الديهي: لا ننسى موقف قبرص واليونان الداعم لمصر والرئيس السيسي في 2014

قال الإعلامي نشأت الديهي إن عام 2014 شهد عقد أول قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة، معتبرًا أنها كانت بداية قوية وجديدة عكست أهمية التعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "تن"، أن مصر كانت في ظروف شديدة الصعوبة عام 2014، مؤكدًا أنه لا يمكن نسيان موقف قبرص واليونان الداعم للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي في تلك الظروف، باعتبارهما دولتين عضوين في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن القمة الأولى عُقدت في القاهرة عام 2014، بينما تُعقد غدًا 8 سبتمبر القمة العاشرة التي تجمع رؤساء الدول الثلاثة، في إطار تواصل مستمر بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا منذ عام 2014 وحتى عام 2026.