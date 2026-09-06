نشأت الديهي للحكومة: لماذا لم تنعكس المؤشرات الإيجابية على حياة المصريين؟

وجه الإعلامي نشأت الديهي تساؤلًا إلى الحكومة حول أسباب عدم انعكاس المؤشرات الاقتصادية والإيجابية التي تعلنها الدولة بصورة واضحة على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التواصل والشرح للمواطنين.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن الحكومة مطالبة بالبحث عن رضا المواطن، وعدم الاكتفاء بإعلان المؤشرات والأرقام، موضحًا أن الدفاع عن أداء الحكومة لا يمكن أن يقتصر على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإنما يجب أن يشارك فيه الوزراء والمتحدثون الرسميون باسم الوزارات، إلى جانب الأحزاب والقوى السياسية.

وأضاف أن هناك حاجة إلى تواصل مستمر مع المواطنين وشرح الإجراءات والقرارات الحكومية، مشيرًا إلى أن غياب هذا التواصل يترك وسائل الإعلام في مواجهة تساؤلات المواطنين وحدها.

وأوضح أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة قضية الوعي، مؤكدًا أنه لا يتحدث دفاعًا عن الحكومة بناءً على توجيهات من أحد، وإنما ينطلق مما يراه صحيحًا وما يتوافر لديه من معلومات موثقة.

وأكد أنه يحرص على عدم تقديم معلومات غير دقيقة أو غير موثوقة للمواطنين، لكنه في الوقت نفسه شدد على أن المشهد يحتاج إلى دور أكبر من جانب الحكومة في التواصل المباشر مع المواطنين وتوضيح ما يتم اتخاذه من إجراءات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "لم يأل جهدًا في إنقاذ هذا البلد"، ويعمل على مدار الساعة من أجل بناء دولة قوية وتحقيق إصلاح حقيقي، مؤكدًا أن الرئيس يتحمل الكثير من المسؤوليات والتحديات خلال هذه المرحلة.

وشدد على أن دعم الدولة المصرية لا يتعارض مع توجيه التساؤلات أو المطالبة بتحسين الأداء، مؤكدًا أن الهدف في النهاية هو أن يشعر المواطن بثمار الإجراءات والإصلاحات على أرض الواقع، وأن ينعكس تحسن المؤشرات المعلنة على حياته اليومية.