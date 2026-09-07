تراجع جماعي لأسعار السلع في الأسواق .. وكرتونة البيض تفقد 8 جنيهات

تشهد الأسواق اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2026 موجة عامة من التراجع في أسعار السلع الأساسية مقابل استقرار طفيف أو ارتفاع محدود لعدد محدود من المنتجات، حيث تباينت مؤشرات الحركة السعرية بين الانخفاض والارتفاع طوال التعاملات وسط متابعة مستمرة لحركة الأسواق.

أسعار البيض اليوم

ارتفعت كرتونة البيض لتسجل اليوم 108.61 جنيه بعد ارتفاع قدره 5.19 جنيه.

استقر سعر البيض الأبيض للبيضة الواحدة ليسجل 4.24 جنيه.

استقر سعر البيض الأحمر للبيضة الواحدة ليسجل 4.42 جنيه.

انخفضت بشكل كبير سعر كرتونة البيض البلدي لتسجل اليوم 120 جنيه بتراجع قدره 8 جنيه.

واستقر سعر البيض البلدي للبيضة الواحدة ليسجل 4.93 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

الأرز المعبأ للكيلو يسجل 34.62 جنيه بانخفاض قدره 0.66 جنيه.

الفول المعبأ للكيلو يسجل 61.06 جنيه بانخفاض قدره 1.96 جنيه.

الدقيق المعبأ للكيلو يسجل 25.6 جنيه بانخفاض قدره 0.22 جنيه.

زيت عباد الشمس للأصناف المتنوعة للتر يسجل 98 جنيه بانخفاض قدره 5.83 جنيه.

زيت عباد الشمس للأصناف المتنوعة للتر يسجل 97.01 جنيه بانخفاض قدره 6.82 جنيه.

السكر المعبأ للكيلو يسجل 34.81 جنيه بانخفاض قدره 0.05 جنيه.

المكرونة المعبأة لوزن 400 جرام تسجل 23.5 جنيه بانخفاض قدره 4.57 جنيه.

المكرونة المعبأة للكيلو يسجل 27.82 جنيه بانخفاض قدره 0.25 جنيه.

العدس المعبأ الصحيح للكيلو يسجل 66.68 جنيه بانخفاض قدره 1.47 جنيه.

العدس المعبأ الصحيح للكيلو يسجل 63.49 جنيه بانخفاض قدره 4.66 جنيه.

الفول المعبأ المجروش للكيلو يسجل 60.78 جنيه بانخفاض قدره 0.2 جنيه.

شاي ليبتون لوزن 40 جرام للعبوة يسجل 12.88 جنيه بانخفاض قدره 0.16 جنيه.

العدس الأصفر المعبأ للكيلو يسجل 68.7 جنيه بانخفاض قدره 0.63 جنيه.

زيت الذرة للأصناف المتنوعة لوزن لتر واحد يسجل 118.48 جنيه بانخفاض قدره 5.25 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

المكرونة السائبة للكيلو تسجل 26.06 جنيه بزيادة قدرها 0.34 جنيه.

شاي العروسة لوزن 40 جرام للعبوة يسجل 10.99 جنيه بزيادة قدرها 0.04 جنيه.

الشاي للكيلو يسجل 240.46 جنيه بزيادة قدرها 2.93 جنيه.