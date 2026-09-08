موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يستعد فريق مانشستر سيتي لخوض أولى مبارياته في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على نظيره بورتو، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالبطولة القارية لموسم 2026-2027.

وتقام المواجهة المرتقبة على ملعب «دراجاو»، معقل الفريق البرتغالي، في مباراة يسعى خلالها مانشستر سيتي إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشواره الأوروبي، وحصد أول ثلاث نقاط خارج ملعبه.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تفوق على بورنموث، ثم كريستال بالاس، قبل أن يحقق الفوز على كوفنتري سيتي في الجولة الأخيرة.

ويأمل الفريق الإنجليزي في مواصلة نتائجه الإيجابية على المستوى القاري، خاصة في ظل قوة المجموعة التي يواجهها خلال مرحلة الدوري.

منافسو مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا تطبيق النظام الجديد للمرة الثالثة، بعدما تم رفع عدد الفرق المشاركة في مرحلة الدوري إلى 36 فريقًا.

وبموجب النظام الجديد، يخوض كل فريق 8 مباريات أمام 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 مباريات على ملعبه ومثلها خارج أرضه.

ويواجه مانشستر سيتي خلال مرحلة الدوري كلًا من بورتو، وباريس سان جيرمان، وآيك أثينا، ولايبزيج، ونابولي، وبرشلونة، ولانس، وسبورتينج لشبونة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورتو

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبورتو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورتو

تُنقل مباراة مانشستر سيتي وبورتو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة بي إن سبورتس الثانية، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا في المنطقة.