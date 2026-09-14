وكيل ماتا ماجاسا يكشف موعد عودته لتدريبات زد

كشف أحمد السيد، وكيل أعمال ماتا ماجاسا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، آخر تطورات الحالة الصحية للاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وتسببت في ابتعاده عن التدريبات والمباريات.

وكان ماتا ماجاسا قد تعرض لكسر في عظام الوجه، وهو ما استدعى خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة الماضية، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.

ماتا ماجاسا يعود للتدريبات خلال 10 أيام

وأكد أحمد السيد، في تصريحات خاصة لبرنامج «ستاد المحور»، أن ماتا ماجاسا يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، مشيرًا إلى أن اللاعب سيكون قادرًا على العودة إلى التدريبات خلال 10 أيام تقريبًا.

وأوضح وكيل اللاعب أن عودة ماتا ماجاسا إلى التدريبات لن تكون بشكل كامل في البداية، حيث سيخضع لمران فردي، مع تجنب أي التحامات أو احتكاكات مع زملائه، حفاظًا على سلامته وضمان عدم تعرضه لمضاعفات جديدة.

وأضاف أحمد السيد أن البرنامج التدريبي الأول للاعب عقب عودته سيشمل أداء تدريبات فردية، إلى جانب الجري حول الملعب، وذلك ضمن مرحلة تدريجية تهدف إلى استعادة اللاعب للياقته البدنية وتجهيزه للعودة إلى المشاركة بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن الجهاز الفني والطبي لن يتعجل في الدفع باللاعب، خاصة أن إصابته في عظام الوجه تتطلب قدرًا كبيرًا من الحذر خلال الفترة المقبلة، لتجنب أي احتكاك قد يؤثر على عملية التعافي.

وكشف وكيل ماتا ماجاسا أن اللاعب سينتظر وصول الماسك الطبي الخاص به، والذي يمثل عاملًا أساسيًا في السماح له بالعودة إلى التدريبات الجماعية.

وأكد أنه فور وصول الماسك وتجهيزه للاستخدام، سيتمكن ماتا ماجاسا من الانضمام إلى تدريبات الفريق الجماعية بصورة طبيعية، مع الالتزام بالإجراءات الطبية اللازمة لحمايته من أي إصابة جديدة.

ويأمل نادي زد في استعادة خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع أهمية وجود جميع عناصر الفريق تحت تصرف الجهاز الفني، في ظل ارتباط الفريق بالعديد من المنافسات والاستحقاقات خلال الموسم الجاري.



