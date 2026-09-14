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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تطلق موسم كلثوميات بمعهد الموسيقى

جانب من الحفل
جانب من الحفل
أحمد البهى

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل الموسم الفنى لسلسلة حلقات كلثوميات والتى تقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية ويقودها المايسترو صلاح غباشى .

فعلى مسرح معهد الموسيقى العربية وفى حضور مكثف من عشاق الطرب أكد الإرث الغنائى لسيدة الغناء العربى أم كلثوم تجدده باعتباره قيمة ابداعية خالدة وملهمة للأجيال، ومع الألحان الأصيلة والأصوات التى تحمل بصمات زمن الفن الجميل وتتجمل بنبض الحاضر، تردد أصداء عدد من الأعمال الذهبية لكوكب الشرق تمثلت فى الحب كدة وتغنت بها بسملة كمال، انساك وشدت بها حنان الخولى، وغردت رحاب مطاوع بـ انت الحب والقلب يعشق .

جسد الحفل أهداف وزارة الثقافة ودار الأوبرا الرامية إلى إعادة إحياء تراث رموز وأعلام الطرب، كما جاء على مسار خطط نشر الفنون الجادة التى تعبر عن الهوية سعياً إلى تطوير الوعى والإرتقاء بالوجدان الجمعى .
 

دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل فرقة عبد الحليم نويرة أم كلثوم

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