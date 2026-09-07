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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل بيع هاتفك القديم.. 5 خطوات لحماية بياناتك وصورك من الاسترجاع

قبل أن تبيع هاتفك القديم.. 5 خطوات حاسمة لحماية بياناتك وصورك من الاسترجاع
قبل أن تبيع هاتفك القديم.. 5 خطوات حاسمة لحماية بياناتك وصورك من الاسترجاع
لمياء الياسين

لمسح بيانات هاتفك الذكي بأمان وإعداده للبيع دون قلق من تسريب معلوماتك الشخصية، يمكنك اتباع هذه الخطوات المبسطة والآمنة:

طريقة مسح بيانات الموبيل قبل البيع

لمسح كافة البيانات قبل البيع، عليك أخذ نسخة احتياطية من كافة البيانات المهمة كالصوَر، والفيديوهات، والملفات والتي قد تحتاجينها لاحقاً، وذلك لاستخدام خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف أو عبر نقل البيانات إلى جهاز الكمبيوتر ويمكنك تسجيل الخروج من كافة الحسابات المرتبطة بالجهاز، خاصةً حساب جوجل على أجهزة الأندرويد وحساب iCloud على أجهزة الآيفون، وذلك لتجنب تفعيل "قفل التفعيل" الذي قد يمنع المشتري من استخدام الهاتف.

نسخة احتياطية لبياناتك

قبل أن تبدأ في مسح هاتفك من الضروري القيام بعمل عمل نسخة احتياطية لبياناتك ويمكنك القيام باستخدام خدمات سحابية مثل Google Drive وذلك لتخزين صورك ومقاطع الفيديو وبعض الملفات الأساسية الأخرى بالإضافة إلى ذلك، يجب التأكد من مزامنة جهات الاتصال والتقويمات وبيانات التطبيقات مع حسابك في Google.

 

مسح بيانات الجهاز

حذف كلمات المرور 

يمكن حذف كلمات المرور المحفوظة من أجهزتك للحفاظ على الأمان وحماية معلوماتك وبعد أن قمت بحذف كلمات المرور المحفوظة ونسخ بيانات هاتفك احتياطيًا، ويمكنك منع الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية وحماية هويتك الرقمية من التعرض للخطر فسيؤدي إجراء إعادة ضبط بياناتك إلى القيام مسح جميع البيانات الموجودة على هاتف Android الخاص بك. من خلال الانتقال إلى الإعدادات > النظام > إعادة الضبط > إعادة ضبط بياناتك سيؤدي هذا إلى مسح جميع البيانات الشخصية والتطبيقات والإعدادات من الجهاز.

الهواتف الذكية كافة البيانات أجهزة الأندرويد حساب iCloud قفل التفعيل حذف جميع البيانات أجهزة الآيفون المعلومات الشخصية استرجاع المعلومات الشخصية Google Drive مقاطع الفيديو نسخ بيانات هاتف Android

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