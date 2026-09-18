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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مركز الأزهر لمكافحة التطرف: الأطفال يدخلون دائرة استهداف الجماعات الإرهابية

الإرهاب
الإرهاب
محمود محسن

حذّرت الدكتورة رهام سلامة، مدير مركز الأزهر لمكافحة التطرف، من التحولات المتسارعة التي طرأت على ظاهرة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التنظيمات المتطرفة لم تعد تحصر نشاطها في مناطق جغرافية محددة، بل وسّعت تحركاتها لتشمل مناطق مختلفة من أفريقيا وأوروبا، إلى جانب الاستفادة من الفضاء الإلكتروني في نشر أفكارها واستقطاب عناصر جديدة.

وقالت رهام سلامة، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، ان  أحد أبرز مظاهر التغير في أساليب الجماعات الإرهابية يتمثل في التراجع الملحوظ في أعمار المستهدفين بعمليات التجنيد والاستقطاب.

وتابعت أن عمليات الاستقطاب باتت تصل إلى فئة الأطفال، وهو ما يمثل تحديًا متزايدًا أمام جهود مواجهة التطرف وحماية النشء من الوقوع تحت تأثير الجماعات المتطرفة.

 أصغر متهم تم ضبطه في إحدى هذه القضايا بلغ من العمر 12 عامًا.

وكشفت مدير مركز الأزهر لمكافحة التطرف عن وجود حالات تورط فيها أطفال في قضايا مرتبطة بالإرهاب داخل أوروبا، لافتة إلى أن أصغر متهم تم ضبطه في إحدى هذه القضايا بلغ من العمر 12 عامًا.

الدكتورة رهام سلامة التطرف الإرهاب أفريقيا الفضاء الإلكتروني

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