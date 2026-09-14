عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل اتفاق حسين لبيب مع أحمد فتوح لتجديد عقده

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، تواصل مع أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واتفق معه على عقد جلسة خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا له أنه لا توجد أزمة معه.

وقال عبدالناصر، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "حسين لبيب تواصل مع أحمد فتوح، واتفق معاه على عقد جلسة خلال الساعات القادمة، وأكد له أنه لا يوجد أزمة معه".

وأضاف: "فتوح أكد أنه لا يوجد له شروط للتجديد مع الزمالك".

وتابع: "حسين لبيب أكد لفتوح أنه سيكون له الأولوية في المستحقات من المبلغ المخصص لبيع خوان بيزيرا لشباب أهلي دبي".