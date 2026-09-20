كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا باتجاه البحر

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، اليوم إطلاق كوريا الشمالية لمقذوف مجهول باتجاه البحر الشرقي، بعد حوالي ثلاث ساعات من إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي قصير المدى باتجاه البحر ذاته.

وقالت الهيئة حسب نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية إن الجيش الكوري الجنوبي حدد موعد إطلاق الصاروخ الأول في حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد من منطقة "وونسان" الواقعة على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

ولم يتم بعد تحديد نوع ومدى المقذوف الجديد الذي تم إطلاقه باتجاه البحر الشرقي المعروف أيضا باسم "بحر اليابان"، وجاري تحليل البيانات بشكل مفصل لتحديد مواصفاته الدقيقة.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في 12 سبتمبر الجاري، وذلك بعد يوم واحد من اختتام سول وواشنطن وطوكيو مناوراتهم العسكرية الثلاثية.