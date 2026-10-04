طريقة عمل كفتة اللحم بنكهات مختلفة ومذاق لا يقاوم

كفتة اللحم من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في البيت، وتتميز كفتة اللحم بأن يمكنك تقديمها بأكثر من مذاق مختلف.

وصفات كفتة اللحم

مقادير كفتة اللحم بصوص الأناناس



● لحم مفروم

● بقسماط ناعم

● ورشستيرشاير صوص

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● بصل مفروم

● ملح وفلفل

صوص الأناناس:

● 1 كوب أناناس مقطع مكعبات

● ½ كوب صويا صوص

● ½ كوب عصير أناناس دون سكر

● 2 ملعقة كبيرة خل

● 2 ملعقة كبيرة سكر بني

● 2 ملعقة كبيرة ماء بارد

● 1 ملعقة كبيرة نشا

● ½ ملعقة صغيرة ملح

● كزبرة طازجة مقطعة

● سمسم للزينة



طريقة تحضير كفتة اللحم بصوص الأناناس



في الكبة يفرم البصل مع الثوم ثم تضاف اللحمة المفرومة

يضاف البقسماط ثم البهارات والملح والفلفل والزعتر

تخلط جيدا ثم تشكل أصابع ثم تشوح في الزيت

ثم يضاف البصل والصوص الورشيستر ثم عصير الأناناس ومكعبات الأناناس

مقادير كفتة اللحم بالباذنجان



● باذنجان شرائح مشوي

● لحم مفروم

● بصل مفروم

● عصير طماطم

● فلفل رومي مفروم

● بقدونس مفروم

● ملح وفلفل

● بهارات

● بابريكا

● صلصة طماطم

● ماء

للوجه:

● جبن موتزاريلا مبشور

للتقديم:

● أرز بالشعرية



طريقة تحضير كفتة اللحم بالباذنجان



يسخن الزيت على النار ثم يضاف البصل مع التقليب حتى يذبل

تفرم اللحمة مع البصل والفلفل والبقدونس والملح والفلفل في الخلاط

تحشى شرائح الباذنجان باللحمة المفرومة وتلف على شكل رول

يضاف عصير الطماطم في قالب بايركس ثم يضاف رول الباذنجان في القالب

يضاف عصير الطماطم المتبقي وتضاف الجبنة على الوجه

توضع في الفرن حتى يحمر الوجه

مقادير كفتة اللحم بالخضار المشوي



● ½ كيلو لحم مفروم

● 100 جرام لية ضاني

● باذنجان مشوي

● 2 فلفل أخضر مشوي

● 2 فلفل أحمر مشوي

● ½ كوب برغل ناعم (مغسول ومصفى)

● 1 ملعقة كبيرة ملح

● 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

● 1 ملعقة صغيرة كبابة صيني

● أسياخ خشب

● فحم سريع الاشتعال

للتقديم:

● سلطة طحينة

● خبز بلدي



طريقة تحضير كفتة اللحم بالخضار المشوي



في الكبة يضاف اللحم مع اللية والخضار المشوى المقطع مع البرغل

ويتبل بالملح والتوابل.

يشكل الخليط على أسياخ ويطهى بالفرن

وتقدم الكتفة ساخنة.