قبل الكلاسيكو.. 7 عوامل وراء خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان

لم تكن خسارة برشلونة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 مجرد تعثر أوروبي عابر، بل كشفت عن مشكلات فنية تحتاج إلى تدخل سريع من المدرب هانز فليك، قبل المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وعلى مدار اللقاء، عانى الفريق الكتالوني من صعوبة التعامل مع الضغط، وترك المساحات أمام الهجمات الفرنسية، إلى جانب تراجع الفاعلية الهجومية في بعض اللحظات، وهي أمور منحت باريس الأفضلية وحسمت المواجهة لصالحه.

أخطاء برشلونة التي مهدت للخسارة

1- أخطاء التمرير تحت الضغط

تسببت خسارة الكرة في مناطق حساسة في منح باريس سان جيرمان فرصًا للتحول السريع إلى الهجوم، مستغلًا المساحات التي تركها لاعبو برشلونة خلفهم، وهو ما وضع الدفاع تحت ضغط متكرر.

2- خطورة الهجمات الفرنسية

نجح باريس في الوصول إلى مرمى برشلونة عبر التحركات السريعة واستغلال الثغرات الدفاعية، وأظهرت التسديدات الـ15 على المرمى، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير الأصلي، حجم التهديد الذي واجهه الفريق الإسباني.

3- عدم استغلال الفرص المتاحة

رغم وصول برشلونة إلى مناطق الخطورة، لم يتمكن من ترجمة محاولاته إلى أهداف بالقدر الكافي. وسدد الفريق 18 كرة، بينها 5 تسديدات على المرمى، ما يعكس الحاجة إلى تحسين الدقة في اللمسة الأخيرة.

4- غياب السيطرة على نسق اللعب

لم يستطع برشلونة الحفاظ على أسلوبه المعتاد في الاستحواذ والتحكم بإيقاع المباراة، بينما تعامل باريس بفاعلية مع التحولات الهجومية، وعاقب منافسه كلما فقد الكرة أو تأخر في استعادة تنظيمه الدفاعي.

5- مشكلات التوازن في خط الوسط

واجه وسط برشلونة صعوبة في الربط بين بناء الهجمات والتغطية الدفاعية، ولم تكن التغييرات كافية لإعادة التوازن إلى الفريق. وهو ما يضع اختيارات فليك في هذا المركز تحت المجهر قبل مواجهة ريال مدريد.

6- الثغرات في التعامل مع الكرات الثابتة

كشفت إحدى الكرات الثابتة عن مشكلات في الرقابة والتمركز داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل باريس إحدى الركلات الركنية للوصول إلى الشباك.

وتبقى هذه التفاصيل من الجوانب التي تحتاج إلى معالجة قبل المباريات الكبرى.

7- استمرار الهفوات الدفاعية

استقبال أربعة أهداف في مباراة واحدة يعيد التساؤلات بشأن قدرة برشلونة على الحفاظ على تماسكه أمام الفرق القوية، فالمشكلة لا ترتبط بالدفاع وحده، بل تبدأ أحيانًا من فقدان الكرة في الوسط، ثم التأخر في العودة وإغلاق المساحات.

فليك أمام اختبار صعب قبل مواجهة ريال مدريد

تضع الخسارة أمام باريس سان جيرمان المدرب هانز فليك أمام ضرورة مراجعة الأداء، خصوصًا فيما يتعلق بتقليل الأخطاء في بناء اللعب، وتحسين التمركز الدفاعي، وتحقيق التوازن بين الضغط الهجومي والتأمين خلف الكرة.

وتزداد أهمية هذه المعالجة مع اقتراب الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في مواجهة يصعب فيها تعويض الهفوات المتكررة، نظرًا لما يمتلكه الفريق الملكي من سرعة وقدرات هجومية.

ويحتاج برشلونة إلى استعادة توازنه سريعًا، وتحويل الأخطاء التي ظهرت أوروبيًا إلى دروس فنية واضحة، حتى يدخل مواجهة غريمه التقليدي بأفضل جاهزية ممكنة، سواء على مستوى التنظيم الدفاعي أو استغلال الفرص أمام المرمى.