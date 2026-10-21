أبرزهم ديمبيلي وكفاراتسخيليا.. الإصابات تطارد لاعبي باريس سان جيرمان

تحولت احتفالات باريس سان جيرمان بالتأهل في دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على برشلونة، إلى حالة من الأسى؛ إذ أكد النادي يوم الأربعاء أن الجناح خفيتشا كفاراتسخيليا سيخضع لجراحة في الركبة، وهو ما يعني على الأرجح انتهاء موسمه، في ضربة قاسية للفريق الباريسي.



تعرض كفاراتسخيليا لالتواء في ركبته اليمنى خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-2 على برشلونة يوم الثلاثاء، واضطر لمغادرة الملعب بمساعدة الآخرين قبل مرور ساعة من اللعب، حيث عجز اللاعب الجورجي عن الوقوف على ساقه.

وتحرم هذه الإصابة باريس سان جيرمان من خدمات اللاعب الذي كان الأفضل في البطولة الموسم الماضي، في وقت يتصدر فيه الفريق ترتيب النسخة الحالية بسجل مثالي (ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات)، سعياً نحو تحقيق اللقب الثالث على التوالي.



وكتب كفاراتسخيليا عبر حسابه على «إنستجرام»: «قبل كل مباراة، كنت أدعو الله أن أخرج من الملعب وأنا في حالة صحية جيدة، لكن دعواتي لم تُستجب».



وأضاف: «لم يمضِ وقت طويل، ومع ذلك لا تزال فكرة واحدة تراودني: لماذا أنا؟ لم أدخر جهداً أبداً، أعتقد أنني استعددت لهذه المباراة بشكل أفضل من أي وقت مضى، ظننت أنني مستعد لكل شيء، لكنني لم أكن مستعداً لهذا».



وتابع: «أعلم أنه يتوجب عليّ العودة بشكل أقوى من أجل الأشخاص الذين يقفون دائماً بجانبي، لن أخذلكم؛ أعدكم بأنني لن أهدر لحظة واحدة».



وتتطلب إصابات الرباط الصليبي الأمامي عادةً فترة تعافٍ لا تقل عن ستة أشهر.



وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً 10 أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة خلال حملة باريس سان جيرمان الناجحة للدفاع عن لقبه الأوروبي في الموسم الماضي، وهو أداءٌ أهّله أيضاً ليكون ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2026.



إصابات أخرى



جاء فوز يوم الثلاثاء بتكلفة باهظة على باريس سان جيرمان؛ إذ اضطر عثمان ديمبيلي -الحائز على جائزة الكرة الذهبية- إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 19 بسبب إصابة في الفخذ، كما خرج المدافع ماركينيوس أيضاً نتيجة إصابة مماثلة.



وتُعد إصابة ديمبيلي ضربة أخرى للفريق، خاصة وأن اللاعب الفرنسي كان قد استهل الموسم بتسجيل أربعة أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.



وأعلن باريس سان جيرمان أن كلاً من ديمبيلي وماركينيوس سيخضعان للعلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



ويحتل فريق المدرب لويس إنريكي المركز الثاني في الدوري الفرنسي، وسيخوض مباراته القادمة يوم الأحد أمام المتصدر أولمبيك ليون، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.