قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم تسجيلي بمنتدى مصر 2026 يستعرض جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الأمن والأمان وترسيخ الاستقرار
الجيش السوداني يسقط 3 مسيّرات للدعم السريع شرق وشمال الخرطوم
غزل المحلة يتقدم على الاتحاد السكندرى 2-0 فى الشوط الأول
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ووزارة الداخلية هما جناحي أمن الدولة
الإمام الأكبر يستقبل أسرتي طالبي معهد دنوشر المتوفيين.. ويؤكد: الأزهر كله حزين
تأجيل محاكمة 23 متهماً في قضية لجان الدعم المالي
الزمالك يتفق مع مدرب دنماركي للانضمام إلى جهاز معتمد جمال | خاص
في أوسلو.. زيلينسكي يبحث مع قادة أوروبيين وممثلين أمريكيين سبل إنهاء الحرب مع روسيا
وزير التموين: 142 مليار جنيه لدعم منظومة الخبز بالموازنة الجديدة
قرار من الرئيس السيسي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء: تخصيص مساحة لمشروعات الطاقة
الطيران الحربي اليمني يشن غارات على تعزيزات ومعسكرات الحوثيين في محيط جبل هان بتعز
«مسافر طنطا الخميس والجمعة؟».. السكة الحديد تعلن رحلات استثنائية وتعديل مواعيد القطارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرزهم ديمبيلي وكفاراتسخيليا.. الإصابات تطارد لاعبي باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
مجدي سلامة

تحولت احتفالات باريس سان جيرمان بالتأهل في دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على برشلونة، إلى حالة من الأسى؛ إذ أكد النادي يوم الأربعاء أن الجناح خفيتشا كفاراتسخيليا سيخضع لجراحة في الركبة، وهو ما يعني على الأرجح انتهاء موسمه، في ضربة قاسية للفريق الباريسي.


تعرض كفاراتسخيليا لالتواء في ركبته اليمنى خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-2 على برشلونة يوم الثلاثاء، واضطر لمغادرة الملعب بمساعدة الآخرين قبل مرور ساعة من اللعب، حيث عجز اللاعب الجورجي عن الوقوف على ساقه.

وتحرم هذه الإصابة باريس سان جيرمان من خدمات اللاعب الذي كان الأفضل في البطولة الموسم الماضي، في وقت يتصدر فيه الفريق ترتيب النسخة الحالية بسجل مثالي (ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات)، سعياً نحو تحقيق اللقب الثالث على التوالي.


وكتب كفاراتسخيليا عبر حسابه على «إنستجرام»: «قبل كل مباراة، كنت أدعو الله أن أخرج من الملعب وأنا في حالة صحية جيدة، لكن دعواتي لم تُستجب».


وأضاف: «لم يمضِ وقت طويل، ومع ذلك لا تزال فكرة واحدة تراودني: لماذا أنا؟ لم أدخر جهداً أبداً، أعتقد أنني استعددت لهذه المباراة بشكل أفضل من أي وقت مضى، ظننت أنني مستعد لكل شيء، لكنني لم أكن مستعداً لهذا».


وتابع: «أعلم أنه يتوجب عليّ العودة بشكل أقوى من أجل الأشخاص الذين يقفون دائماً بجانبي، لن أخذلكم؛ أعدكم بأنني لن أهدر لحظة واحدة».


وتتطلب إصابات الرباط الصليبي الأمامي عادةً فترة تعافٍ لا تقل عن ستة أشهر.


وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً 10 أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة خلال حملة باريس سان جيرمان الناجحة للدفاع عن لقبه الأوروبي في الموسم الماضي، وهو أداءٌ أهّله أيضاً ليكون ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية (بالون دور) لعام 2026.


إصابات أخرى


جاء فوز يوم الثلاثاء بتكلفة باهظة على باريس سان جيرمان؛ إذ اضطر عثمان ديمبيلي -الحائز على جائزة الكرة الذهبية- إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 19 بسبب إصابة في الفخذ، كما خرج المدافع ماركينيوس أيضاً نتيجة إصابة مماثلة.


وتُعد إصابة ديمبيلي ضربة أخرى للفريق، خاصة وأن اللاعب الفرنسي كان قد استهل الموسم بتسجيل أربعة أهداف وتقديم ست تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات.


وأعلن باريس سان جيرمان أن كلاً من ديمبيلي وماركينيوس سيخضعان للعلاج خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


ويحتل فريق المدرب لويس إنريكي المركز الثاني في الدوري الفرنسي، وسيخوض مباراته القادمة يوم الأحد أمام المتصدر أولمبيك ليون، الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.

كفاراتسخيليا ديمبيلي باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية

رفع الحد الأدنى للمعاشات في يناير2027.. كم الزيادة الجديدة؟

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

مدير مدرسة بالمطرية

مدير مدرسة بالمطرية ينقل مكتبه "للحوش" لمراقبة انضباط الدراسة وسلامة الطلاب

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

وسط ترقب المستثمرين.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

في إطار زيارته لمصر للمشاركة في مؤتمر MOC 2026.. وزير الطاقة القبرصي يتفقد مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي

في إطار زيارته لمصر للمشاركة في مؤتمر MOC 2026.. وزير الطاقة القبرصي يتفقد مصنع دمياط لإسالة وتصدير الغاز الطبيعي

حماية المستهلك

منتدى مصر 2026.. رئيس حماية المستهلك يشارك في جلسة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"

بالصور

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة 2026.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة
استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

ملامح والدتها.. ابنة شيرين عبدالوهاب تشعل تفاعل الجمهور في أحدث ظهور

نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور
نسخة من ملامح والدتها.. أحدث ظهور لابنة شيرين عبدالوهاب يشعل تفاعل الجمهور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد