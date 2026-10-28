زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب سواحل مقاطعة دافاو أوكسيدنتال بالفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، قبالة سواحل مقاطعة «دافاو أوكسيدنتال» جنوب الفلبين، دون ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

ونقلت قناة «إيه بي إس-سي بي إن» الفلبينية عن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 9 كيلومترات غرب جزيرة «بالوت»، وعلى عمق 10 كيلومترات، محذرًا من احتمالية حدوث هزات ارتدادية خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الفلبين نشاطًا زلزاليًا متكررًا نظرًا لوقوعها ضمن «حزام النار» في المحيط الهادئ، وهي منطقة واسعة تنشط فيها الزلازل والثورات البركانية نتيجة حركة الصفائح التكتونية.