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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طقس السعودية.. أمطار رعدية غزيرة وسيول تضرب مناطق عدة

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد على

قال المركز الوطني للأرصاد السعودي في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم، إن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

الأمطار التي قد تتحول لسيول

وتتساقط الأمطار التي قد تتحول لسيول في بعض المناطق،  مصحوبةً بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، إضافةً إلى أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية. كما توقّع المركز تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية.

وعلى صعيد حركة الرياح السطحية فوق البحر الأحمر، أوضح التقرير أن الجزء الشمالي يشهد رياحاً شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-48 كم/ساعة.

حركة الرياح فوق البحر الأحمر

وتتراوح حالة البحر في الجزء الشمالي بين متر ومترين ارتفاعاً للموج، فيما يتراوح في الجزء الأوسط بين نصف المتر ومتر واحد، ويصل في الجزء الجنوبي من نصف المتر إلى متر ونصف، مع احتمال تجاوزه مترين باتجاه مضيق باب المندب مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. 

الخليج العربي

وعلى الخليج العربي، تكون حركة الرياح في الجزء الشمالي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، تتحوّل ليلاً إلى شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة، مع احتمال وصولها إلى أكثر من 50 كم/ساعة عند تكوّن السحب الرعدية الممطرة. 

وتتراوح ارتفاعات الموج في الجزء الشمالي من الخليج بين نصف المتر ومتر واحد، مع احتمال تجاوزها مترين عند تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة المركز الوطني للأرصاد السعودي السعودي حالة الطقس الأمطار والمدينة المنورة وحائل وتبوك

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