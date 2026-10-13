السويد: اختفاء 38 حافلة للنقل العام في ستوكهولم

أفادت وسائل إعلام سويدية باختفاء 38 حافلة تابعة لشركة النقل العام في العاصمة ستوكهولم وتقدمت الشركة ببلاغ إلى الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث.

وذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية، أن هذه الحافلات تعمل منذ 15 عاما في شوارع السويد وقد أُخرجت من الخدمة ولم يعد مسموحاً بتشغيلها.

ووفقاً لسجلات تسجيل المركبات، كانت الحافلات تُستخدم سابقاً في خدمات النقل بمنطقة "ناكا-فيرمدو، وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، أُدرجت الحافلات على الموقع الإلكتروني لمنظمة "Larmtjänst" -وهي منظمة تخدم قطاع التأمين- ضمن قائمة المركبات المطلوبة أو المفقودة.

وبحسب صحيفة "أفتونبلادت" فإن العدد الإجمالي للحافلات المفقودة يبلغ 38 حافلة.

وقد أكد أندرياس سترومبرغ، المسؤول الإعلامي في شركة SL، تقديم بلاغ للشرطة، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل تتعلق بموعد أو مكان أو كيفية اختفاء الحافلات.