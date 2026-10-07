مباحثات بين لبنان والسويد لتعزيز التعاون القضائي ودعم الاستقرار في الجنوب

قال سفير السويد لدى لبنان توماس بروندين إن مباحثاته مع وزير العدل فى لبنان عادل نصار تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسويد على الصعيد القضائي، إضافة إلى الدعم الذي يمكن أن تقدمه بلاده في هذا المجال خلال المرحلة الحالية ومستقبلا.

وأضاف السفير بروندين، عقب لقائه وزير العدل اليوم / الأربعاء/، أن البحث تناول أيضا الأوضاع في الجنوب اللبناني، والدعم الذي يمكن أن تقدمه السويد لتلبية الاحتياجات التي تسهم في تعزيز عودة الأهالي إلى قراهم، وسبل تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكان وزير العدل عادل نصار قد استقبل السفير السويدي، ترافقه المستشارة السياسية في السفارة أليس وادستروم، بحضور المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية إميلي ميرنا كلاس، ومستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.

وأكد السفير السويدي أن اللقاء شهد "محادثات جيدة جدا" حول آفاق التعاون بين البلدين، ولا سيما في المجال القضائي، بما يعزز الشراكة بين لبنان والسويد ويفتح المجال أمام مزيد من الدعم والتعاون خلال المرحلة المقبلة