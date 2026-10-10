السويد تعرب عن أسفها لاتفاقية الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا

أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم، السبت، عن أسفه إزاء صفقة الديزل التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب كريسترسون، على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية “X”: "نأسف للاتفاق الأمريكي مع روسيا لتوريد الديزل، لأن عائدات الطاقة مصدر حيوي لتمويل حرب روسيا العدوانية".

وأكد مجدداً موقف السويد المستمر بالوقوف إلى جانب أوكرانيا "مهما طال الأمر"، ودعا إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وأضاف كريسترسون: "يوم الاثنين، سيتبنى الاتحاد الأوروبي أكبر حزمة عقوبات حتى الآن، حيث ستدرج 1600 كياناً في المجمع الصناعي العسكري الروسي. وهذا - على النقيض من ذلك - خطوة مرحب بها".

كما دعا الدول إلى بذل المزيد من الجهود ضد الأسطول الخفي والاستفادة من الأصول الروسية المجمدة.

وأضاف: "في كل هذا، نحتاج إلى الحفاظ على تنسيق وثيق داخل الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين. إن الدعم السياسي والشعبي الواسع لأوكرانيا في السويد يمثل قوة وميزة في هذه الأوقات المضطربة".

وتحدث بوتين وترامب عبر الهاتف يوم الجمعة. ووصف ترامب المحادثة بأنها "مناقشة ناجحة للغاية".

وفي منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، قال ترامب إن المحادثات أسفرت عن اتفاق لروسيا "لتزويد" الأسواق الأمريكية والعالمية على الفور بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل.

وأضاف أنه سيتم توريد 500 ألف طن أخرى في نوفمبر، تليها مليون طن و3 ملايين طن إضافية "في غضون فترة قصيرة"، وذلك حسب حالة مصافي الديزل الروسية.

وقال بوتين إن إمدادات الديزل الروسية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية ستفيد الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن الزعيمين ناقشا قطاع الطاقة العالمي، وآفاق حل الحرب الأوكرانية، والوضع في إيران، والعلاقات الثنائية.