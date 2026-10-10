قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظمة التحرير الفلسطينية تستعد لعقد حوار وطني شامل في القاهرة
عموتة يحدد برنامج الأهلي بعد مباراة القمة
تصعيد خطير في القرن الأفريقي.. إريتريا تطالب مجلس الأمن بردع إثيوبيا وتحذر من حرب مدمرة
سعر الدولار في البنوك الآن
مساهمة تهديفية لـ محمد صلاح.. طرابزون سبور يتقدم على سامسون سبور بثلاثية نظيفة بالشوط الأول
عايز أتبسطلي يومين.. محمود الليثي: مش عايز أدخل في صراعات مع حد لحد ما أقابل ربنا
وزير العدل اللبناني: نزع السلاح غير الشرعي ومكافحة الإرهاب مسار لا رجعة فيه
وضع حجر الأساس لمشروع مدينة الصحفيين الثلاثاء المقبل
توازن الأولويات.. أيرلندا تقترح خفض ميزانية الاتحاد الأوروبي بنسبة 8 %
صفقة أم حرب؟ إسرائيل تترقب قرار ترامب بشأن إيران وسط مخاوف من مفاجأة تقلب الحسابات
مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية
ترامب يجدد شكواه: أنهيت 8 حروب وحررت جميع الرهائن الإسرائيليين ولم أحصل على نوبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السويد تعرب عن أسفها لاتفاقية الديزل بين الولايات المتحدة وروسيا

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعرب رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم، السبت، عن أسفه إزاء صفقة الديزل التي تم الإعلان عنها مؤخراً بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب كريسترسون، على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية “X”: "نأسف للاتفاق الأمريكي مع روسيا لتوريد الديزل، لأن عائدات الطاقة مصدر حيوي لتمويل حرب روسيا العدوانية".

وأكد مجدداً موقف السويد المستمر بالوقوف إلى جانب أوكرانيا "مهما طال الأمر"، ودعا إلى ممارسة المزيد من الضغط على روسيا وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وأضاف كريسترسون: "يوم الاثنين، سيتبنى الاتحاد الأوروبي أكبر حزمة عقوبات حتى الآن، حيث ستدرج 1600 كياناً في المجمع الصناعي العسكري الروسي. وهذا - على النقيض من ذلك - خطوة مرحب بها".

كما دعا الدول إلى بذل المزيد من الجهود ضد الأسطول الخفي والاستفادة من الأصول الروسية المجمدة.

وأضاف: "في كل هذا، نحتاج إلى الحفاظ على تنسيق وثيق داخل الاتحاد الأوروبي ومع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين. إن الدعم السياسي والشعبي الواسع لأوكرانيا في السويد يمثل قوة وميزة في هذه الأوقات المضطربة".

وتحدث بوتين وترامب عبر الهاتف يوم الجمعة. ووصف ترامب المحادثة بأنها "مناقشة ناجحة للغاية".

وفي منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال"، قال ترامب إن المحادثات أسفرت عن اتفاق لروسيا "لتزويد" الأسواق الأمريكية والعالمية على الفور بأكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل.

وأضاف أنه سيتم توريد 500 ألف طن أخرى في نوفمبر، تليها مليون طن و3 ملايين طن إضافية "في غضون فترة قصيرة"، وذلك حسب حالة مصافي الديزل الروسية.

وقال بوتين إن إمدادات الديزل الروسية إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية ستفيد الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن الزعيمين ناقشا قطاع الطاقة العالمي، وآفاق حل الحرب الأوكرانية، والوضع في إيران، والعلاقات الثنائية.

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون صفقة الديزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السويد أوكرانيا الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

جانب من توقيع البروتوكول

وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي

جولة بمدينة الشروق

الإسكان: تخصيص 385 قطعة أرض لأهالي الرابية ضمن جهود توفيق الأوضاع بالشروق

صورة أرشيفية

الصحفيين تعلن عن توافر عدد من تأشيرات الحج المبــاشر

بالصور

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

المزيد