التلفزيون السوري: الجيش الإسرائيلي يفجر تحصينات عسكرية مهجورة في «بيت جن»

وفق ما ذكر التلفزيون السوري، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بخرقٍ مستمر يضاف إلى سلسلة الخروقات المخالفة للقانون الدولي والأعراف المتفق عليها دوليًا.

وقام الاحتلال اليوم، الثلاثاء، بتفجير تحصينات عسكرية مهجورة في كروم مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي.



أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تحركات وتوغلات عسكرية إسرائيلية في ريفي دمشق والقنيطرة، تخلل أحدها إطلاق نار لمنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب تفتيش منازل.

وكثيرًا ما تقوم القوات الإسرائيليلة باقتحام الحدود المشتركة مع سوريا، والقيام بأعمال تخريب ونهب وقطع طرق واعتقال للسكان.



وأفرجت القوات الإسرائيلية عن الشاب الذي اعتقلته يوم أمس خلال توغلها في قرية بريقة بريف القنيطرة، وذلك بعد اعتقاله خلال تحرك عسكري داخل القرية.