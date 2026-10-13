بعد التفوق على مبابي.. لامين يامال يستهدف رقما تاريخيا جديدا في دوري أبطال أوروبا .. تفاصيل

يواصل الإسباني لامين يامال نجم برشلونة كتابة فصول جديدة في رحلته الاستثنائية داخل ملاعب كرة القدم الأوروبية بعدما تحول في سنوات قليلة من موهبة واعدة إلى أحد أبرز نجوم الجيل الجديد وبات على موعد مع تحدٍ جديد يتمثل في تحطيم رقم قياسي يحمل اسم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا تتوقف طموحات يامال عند حدود التألق الفردي أو تسجيل الأرقام القياسية إذ يسعى الجناح الشاب إلى قيادة برشلونة نحو استعادة أمجاده القارية بالتزامن مع حلم المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي باتت هدفا منطقيا في ظل التطور المتسارع الذي يقدمه اللاعب سواء بقميص الفريق الكتالوني أو مع منتخب إسبانيا.

وتزداد أهمية التحدي الذي ينتظر يامال في ظل المقارنة المستمرة بينه وبين أبرز نجوم كرة القدم العالمية وفي مقدمتهم مبابي الذي فرض اسمه مبكرا على الساحة الأوروبية ونجح في تسجيل أرقام استثنائية خلال سنواته الأولى في دوري أبطال أوروبا قبل أن يظهر نجم برشلونة ليهدد بعضا من إنجازاته.

لامين يامال يتفوق على مبابي ويقترب من رقم تاريخي

نجح لامين يامال بالفعل في التفوق على مبابي في أحد الأرقام المرتبطة بالبدايات المبكرة في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 11 هدفا في البطولة قبل بلوغه عامه التاسع عشر متجاوزا الحصيلة التي حققها النجم الفرنسي في العمر نفسه والتي بلغت 10 أهداف.

ويعكس هذا الرقم حجم التطور الذي شهده اللاعب الإسباني خلال فترة قصيرة خاصة أن تسجيل هذا العدد من الأهداف في بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا ليس أمرا سهلا حتى بالنسبة إلى اللاعبين الذين يمتلكون خبرات كبيرة على المستوى الدولي.

وتكمن أهمية إنجاز يامال في أنه لا يعتمد فقط على الموهبة الفردية أو الظهور في بعض المباريات الاستثنائية بل يأتي امتدادا لحضور مؤثر داخل منظومة برشلونة الهجومية بفضل قدرته على المراوغة وصناعة الفرص والوصول إلى المرمى في اللحظات الحاسمة.

وأصبح الجناح الإسباني أحد العناصر التي يعول عليها الفريق الكتالوني في المواجهات الكبرى بعدما أثبت قدرته على التعامل مع الضغوط رغم صغر سنه وهو ما جعله محط أنظار المتابعين في أوروبا ودفع اسمه إلى الظهور باستمرار في النقاشات المتعلقة بمستقبل الجوائز الفردية وأبرز المواهب الصاعدة.

رقم مبابي الجديد.. هدف يامال في دوري الأبطال

يتمثل التحدي المقبل أمام لامين يامال في تجاوز الرقم الذي حققه كيليان مبابي بعدما سجل المهاجم الفرنسي 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغه عامه العشرين.

ويحتاج نجم برشلونة إلى مواصلة التسجيل خلال مشاركاته المقبلة في البطولة من أجل معادلة هذا الرقم ثم تجاوزه في مهمة تبدو ممكنة بالنظر إلى قدراته الهجومية ومكانته داخل الفريق لكنها تظل مرتبطة بفرص المشاركة ومردوده في المباريات المقبلة.

ويمتلك يامال فرصة جديدة لتعزيز رصيده التهديفي مع كل ظهور أوروبي خاصة في ظل اعتماد برشلونة على إمكاناته في بناء الهجمات وخلق التفوق على الأطراف إلى جانب قدرته على التحول من صانع للفرص إلى لاعب ينهي الهجمات بنفسه.

ولا تقتصر أهمية هذا التحدي على المنافسة الرقمية بين نجمين يمثلان جيلين مختلفين بل تمتد إلى الصراع على إثبات الحضور في قمة كرة القدم الأوروبية إذ يسعى مبابي إلى مواصلة تعزيز مكانته بين أفضل اللاعبين في العالم بينما يحاول يامال اختصار الطريق نحو الصف الأول مستندا إلى انطلاقته المبكرة.

ويمنح فارق السن بين اللاعبين هذه المقارنة أبعادا إضافية إذ يملك يامال الوقت الكافي لتطوير أرقامه وصقل تجربته في حين أن نجاحه في تجاوز إنجازات مبابي خلال هذه المرحلة المبكرة سيعزز من مكانته كأحد أبرز المواهب القادرة على صناعة التاريخ.

هدف تاريخي أمام إنتر يؤكد قدرات نجم برشلونة

لم يكن تألق لامين يامال في دوري أبطال أوروبا وليد الموسم الحالي إذ سبق للاعب أن سجل اسمه في سجلات البطولة بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في نصف نهائي دوري الأبطال.

وجاء الإنجاز خلال مواجهة برشلونة أمام إنتر ميلان عام 2025 عندما هز يامال الشباك وهو يبلغ 17 عاما و291 يوما ليؤكد قدرته على الظهور في المواعيد الكبرى رغم حداثة تجربته على المستوى الاحترافي.

وكان هذا الهدف دليلا على الشخصية التي يتمتع بها اللاعب إذ لم تمنعه صعوبة المواجهة أو أهمية المرحلة من تقديم الأداء الذي يتناسب مع موهبته في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى نجوم أكثر خبرة وقدرة على التعامل مع الضغوط الأوروبية.

وتمنح مثل هذه اللحظات يامال رصيدا مهما من الخبرة خاصة أن المشاركة في الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا تتطلب قدرات ذهنية وفنية مختلفة عن تلك التي تظهر في المباريات المحلية.

دوري أبطال أوروبا.. الحلم الأكبر في مسيرة يامال

رغم الأرقام التي يحققها لامين يامال فإن التتويج بدوري أبطال أوروبا يظل أحد أكبر الأهداف التي يسعى اللاعب إلى تحقيقها بقميص برشلونة في ظل المكانة الخاصة التي تحتلها البطولة في تاريخ النادي الكتالوني.

ويعرف يامال أن تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية يمنحان اللاعبين حضورا استثنائيا لكن النجاح الحقيقي بالنسبة إلى فريق بحجم برشلونة يرتبط أيضا بالقدرة على حصد الألقاب خاصة البطولة الأوروبية التي تمثل المقياس الأبرز للنجاح على مستوى الأندية.

ويمتلك الجناح الإسباني مجموعة من المقومات التي تجعله أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق في مقدمتها مهارات المراوغة والقدرة على اللعب في المساحات الضيقة إلى جانب رؤيته الجيدة للملعب ودقته في صناعة الفرص لزملائه.