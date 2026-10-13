قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة الدول العربية: قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يمكن فصله
شدوا الحزام.. إنذار عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن الديون العالمية
الجامعة العربية: لا سلام مع استمرار الاستيطان ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية
سعر الدولار يقترب من 53 جنيها في البنوك اليوم الثلاثاء
الوزراء: الكهرباء تعيد تشكيل خريطة المنافسة العالمية على استثمارات الذكاء الاصطناعي
البنك المركزي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 33.9 مليار دولار خلال 8 شهور
تراجع مفاجئ لأسعار النفط .. ماذا حدث بعد صفقة ترامب وهجمات الرياض؟
الدفاع الروسية تستهدف مصنعًا للطائرات المسيرة ومستودعا للقطارات بأوكرانيا
بعد كثرة الشكاوى| أمهات مصر للتعليم: خففوا المناهج وقدموا فيديوهات لمساعدة الطلاب
عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص
الصحة: مذكرة تفاهم لتحسين جودة خدمات التشخيص والعلاج لمرض اعتلال الشبكية
مستشار الوزير: القاهرة تتصدر المشهد السياحي الإسلامي في 2026.. وتراثها يجذب أنظار العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد التفوق على مبابي.. لامين يامال يستهدف رقما تاريخيا جديدا في دوري أبطال أوروبا .. تفاصيل

لامين يامال
لامين يامال
محمود أحمد

يواصل الإسباني لامين يامال نجم برشلونة كتابة فصول جديدة في رحلته الاستثنائية داخل ملاعب كرة القدم الأوروبية بعدما تحول في سنوات قليلة من موهبة واعدة إلى أحد أبرز نجوم الجيل الجديد وبات على موعد مع تحدٍ جديد يتمثل في تحطيم رقم قياسي يحمل اسم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولا تتوقف طموحات يامال عند حدود التألق الفردي أو تسجيل الأرقام القياسية إذ يسعى الجناح الشاب إلى قيادة برشلونة نحو استعادة أمجاده القارية بالتزامن مع حلم المنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي باتت هدفا منطقيا في ظل التطور المتسارع الذي يقدمه اللاعب سواء بقميص الفريق الكتالوني أو مع منتخب إسبانيا.

وتزداد أهمية التحدي الذي ينتظر يامال في ظل المقارنة المستمرة بينه وبين أبرز نجوم كرة القدم العالمية وفي مقدمتهم مبابي الذي فرض اسمه مبكرا على الساحة الأوروبية ونجح في تسجيل أرقام استثنائية خلال سنواته الأولى في دوري أبطال أوروبا قبل أن يظهر نجم برشلونة ليهدد بعضا من إنجازاته.

لامين يامال يتفوق على مبابي ويقترب من رقم تاريخي

نجح لامين يامال بالفعل في التفوق على مبابي في أحد الأرقام المرتبطة بالبدايات المبكرة في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل 11 هدفا في البطولة قبل بلوغه عامه التاسع عشر متجاوزا الحصيلة التي حققها النجم الفرنسي في العمر نفسه والتي بلغت 10 أهداف.

ويعكس هذا الرقم حجم التطور الذي شهده اللاعب الإسباني خلال فترة قصيرة خاصة أن تسجيل هذا العدد من الأهداف في بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا ليس أمرا سهلا حتى بالنسبة إلى اللاعبين الذين يمتلكون خبرات كبيرة على المستوى الدولي.

وتكمن أهمية إنجاز يامال في أنه لا يعتمد فقط على الموهبة الفردية أو الظهور في بعض المباريات الاستثنائية بل يأتي امتدادا لحضور مؤثر داخل منظومة برشلونة الهجومية بفضل قدرته على المراوغة وصناعة الفرص والوصول إلى المرمى في اللحظات الحاسمة.

وأصبح الجناح الإسباني أحد العناصر التي يعول عليها الفريق الكتالوني في المواجهات الكبرى بعدما أثبت قدرته على التعامل مع الضغوط رغم صغر سنه وهو ما جعله محط أنظار المتابعين في أوروبا ودفع اسمه إلى الظهور باستمرار في النقاشات المتعلقة بمستقبل الجوائز الفردية وأبرز المواهب الصاعدة.

رقم مبابي الجديد.. هدف يامال في دوري الأبطال

يتمثل التحدي المقبل أمام لامين يامال في تجاوز الرقم الذي حققه كيليان مبابي بعدما سجل المهاجم الفرنسي 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا قبل بلوغه عامه العشرين.

ويحتاج نجم برشلونة إلى مواصلة التسجيل خلال مشاركاته المقبلة في البطولة من أجل معادلة هذا الرقم ثم تجاوزه في مهمة تبدو ممكنة بالنظر إلى قدراته الهجومية ومكانته داخل الفريق لكنها تظل مرتبطة بفرص المشاركة ومردوده في المباريات المقبلة.

ويمتلك يامال فرصة جديدة لتعزيز رصيده التهديفي مع كل ظهور أوروبي خاصة في ظل اعتماد برشلونة على إمكاناته في بناء الهجمات وخلق التفوق على الأطراف إلى جانب قدرته على التحول من صانع للفرص إلى لاعب ينهي الهجمات بنفسه.

ولا تقتصر أهمية هذا التحدي على المنافسة الرقمية بين نجمين يمثلان جيلين مختلفين بل تمتد إلى الصراع على إثبات الحضور في قمة كرة القدم الأوروبية إذ يسعى مبابي إلى مواصلة تعزيز مكانته بين أفضل اللاعبين في العالم بينما يحاول يامال اختصار الطريق نحو الصف الأول مستندا إلى انطلاقته المبكرة.

ويمنح فارق السن بين اللاعبين هذه المقارنة أبعادا إضافية إذ يملك يامال الوقت الكافي لتطوير أرقامه وصقل تجربته في حين أن نجاحه في تجاوز إنجازات مبابي خلال هذه المرحلة المبكرة سيعزز من مكانته كأحد أبرز المواهب القادرة على صناعة التاريخ.

هدف تاريخي أمام إنتر يؤكد قدرات نجم برشلونة

لم يكن تألق لامين يامال في دوري أبطال أوروبا وليد الموسم الحالي إذ سبق للاعب أن سجل اسمه في سجلات البطولة بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في نصف نهائي دوري الأبطال.

وجاء الإنجاز خلال مواجهة برشلونة أمام إنتر ميلان عام 2025 عندما هز يامال الشباك وهو يبلغ 17 عاما و291 يوما ليؤكد قدرته على الظهور في المواعيد الكبرى رغم حداثة تجربته على المستوى الاحترافي.

وكان هذا الهدف دليلا على الشخصية التي يتمتع بها اللاعب إذ لم تمنعه صعوبة المواجهة أو أهمية المرحلة من تقديم الأداء الذي يتناسب مع موهبته في وقت كانت فيه الأنظار تتجه إلى نجوم أكثر خبرة وقدرة على التعامل مع الضغوط الأوروبية.

وتمنح مثل هذه اللحظات يامال رصيدا مهما من الخبرة خاصة أن المشاركة في الأدوار المتقدمة من دوري أبطال أوروبا تتطلب قدرات ذهنية وفنية مختلفة عن تلك التي تظهر في المباريات المحلية.

دوري أبطال أوروبا.. الحلم الأكبر في مسيرة يامال

رغم الأرقام التي يحققها لامين يامال فإن التتويج بدوري أبطال أوروبا يظل أحد أكبر الأهداف التي يسعى اللاعب إلى تحقيقها بقميص برشلونة في ظل المكانة الخاصة التي تحتلها البطولة في تاريخ النادي الكتالوني.

ويعرف يامال أن تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية يمنحان اللاعبين حضورا استثنائيا لكن النجاح الحقيقي بالنسبة إلى فريق بحجم برشلونة يرتبط أيضا بالقدرة على حصد الألقاب خاصة البطولة الأوروبية التي تمثل المقياس الأبرز للنجاح على مستوى الأندية.

ويمتلك الجناح الإسباني مجموعة من المقومات التي تجعله أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق في مقدمتها مهارات المراوغة والقدرة على اللعب في المساحات الضيقة إلى جانب رؤيته الجيدة للملعب ودقته في صناعة الفرص لزملائه.

لامين يامال برشلونة ملاعب كرة القدم الأوروبية كيليان مبابي مبابي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا يامال جائزة الكرة الذهبية الكرة الذهبية منتخب إسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء توضح حكم العمل في بيع السجائر والمعسل.. هل حلال أم حرام؟

الشيخ اشرف داخل المستشفى

كانوا هيصلوا عليا.. دعاء فاروق تساند الشيخ أشرف الفيل بعد محنته الصحية

الاهلى والزمالك

خبير تحكيم إيطالي يحسم الجدل حول أحقية الزمالك لـ ركلتي جزاء أمام الأهلي

مجلس النواب

مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقة و30 ألفًا للمصروفات الدراسية

انحسار مياه البحر

انحسار ملحوظ لمياه البحر في الإسكندرية.. وعلوم البحار يكشف السبب

أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

بعد تراجعه أمس.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر

استهداف مطار الملك خالد

ضحت بحياتها عشان تنقذ غيرها.. شجاعة سيدة سعودية خلال استهداف مطار الملك خالد

ترشيحاتنا

جانب من المؤتمر

تحرك عربي منسق لحماية الفلسطينيين.. الجامعة العربية تحذر من خطورة المرحلة الراهنة

جامعة الدول العربية

انطلاق الدورة غير العادية لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن القضية الفلسطينية

أرشيفية

تخفيضات تصل إلى 25% لمدة 6 أشهر.. التموين تكشف تفاصيل مبادرة السلع الأساسية

بالصور

من كان إلى القاهرة السينمائي.. «الفراولة» ورحلة السينما التي تحمل صوت النساء المغربيات

الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»
الفيلم المغربي «الفراولة»

أيتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق
ايتن عامر تثير الجدل بإطلالة كشفت عن قوامها الممشوق

عناصر من القوات المسلحة المصرية تشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 66 لاستقلال جمهورية قبرص

صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة
صورة من مشاركة عناصر القوات المسلحة

من الساحل الشمالي.. سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت
سارة سلامة تودع الصيف بفستان ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر تبني تحالفا تنمويا في شرق آسيا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من عبور الأرض إلى معارك النفوذ.. مصر في مواجهة تحولات السياسة الدولية

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: بانوراما الكلمات في بيانات حرب 6 أكتوبر

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: أم الدنيا وسيط سلام.. اقرأوا التاريخ قبل أن تتهموا مصر

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: استقبال الرئيس السيسي في آسيا.. مكانة مصر التي لا تغيب

المزيد