انقلاب في سباق الجائزة.. لامين يامال يخطف صدارة الكرة الذهبية من كين

اشتعل سباق الكرة الذهبية لعام 2026 في الأمتار الأخيرة بعدما تبدلت ملامح المنافسة على الجائزة المرموقة مع إغلاق باب التصويت ليجد الإسباني الشاب لامين يامال نجم برشلونة نفسه في صدارة المرشحين متفوقًا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ في سباق لا تحسمه الأرقام الفردية وحدها وإنما تدخل فيه قيمة البطولات والإنجازات الكبرى خلال الموسم.

كان هاري كين قد احتفظ بصدارة الترشيحات خلال معظم فترتي أغسطس وسبتمبر مستندًا إلى موسم استثنائي على المستوى التهديفي مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا قبل أن تتغير المعادلة لمصلحة يامال مع اقتراب موعد إغلاق التصويت في 28 سبتمبر.

واعتمد ملف كين بصورة أساسية على الأهداف والألقاب المحلية حصل يامال على دفعة قوية من إنجازه مع منتخب إسبانيا بعدما توج بكأس العالم ليضيف إلى موسمه مع برشلونة أهم بطولة دولية يمكن أن تعزز موقف أي لاعب في سباق الجائزة.

يامال.. من الوصافة إلى صدارة السباق

يخوض لامين يامال سباق الكرة الذهبية وهو يعرف جيدًا أن المنافسة هذه المرة مختلفة عن النسخة الماضية بعدما تحول من لاعب شاب ينافس على الجائزة إلى أحد أبرز المرشحين للفوز بها.

وقدم صاحب الـ19 عامًا موسمًا مميزًا بقميص برشلونة حيث سجل 24 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة خلال 45 مباراة في موسم 2025-2026 وكان أحد العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني.

ولم يتوقف تأثير يامال عند الأرقام بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني قبل أن يواصل تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم.

كانت اللحظة الأهم في ملف النجم الإسباني هي مساهمته في تتويج إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية التي امتدت إلى 120 دقيقة ليضيف يامال الإنجاز الدولي الأكبر إلى رصيده خلال موسم استثنائي.

ويملك يامال أفضلية معنوية من النسخة الماضية للجائزة بعدما احتل المركز الثاني خلف الفرنسي عثمان ديمبيلي وهو ما يؤكد أن وجوده في صدارة الترشيحات الحالية ليس مفاجأة وإنما امتداد لمسار تصاعدي واضح.

كين.. موسم الأرقام القياسية لا يكفي؟

في الجهة المقابلة يدخل هاري كين المنافسة بملف رقمي يصعب تجاهله بعدما قدم موسمًا استثنائيًا مع بايرن ميونخ وسجل المهاجم الإنجليزي 61 هدفًا خلال 51 مباراة مع الفريق البافاري في مختلف البطولات بينها 36 هدفًا في الدوري الألماني إلى جانب تقديمه 5 تمريرات حاسمة في المسابقة.

وحصل كين على الحذاء الذهبي الأوروبي وأسهم في احتفاظ بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني قبل أن يضيف الفريق كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني إلى حصيلة ألقابه خلال الموسم.

وعلى المستوى الدولي واصل كين تألقه مع منتخب إنجلترا وسجل 6 أهداف في كأس العالم لترتفع حصيلته خلال الموسم مع النادي والمنتخب إلى 73 هدفًا.

لكن المشكلة التي تواجه كين في سباق الكرة الذهبية تتمثل في أن أرقامه الخارقة تصطدم بإنجاز دولي أكبر حققه منافسه المباشر يامال مع إسبانيا.

مبابي.. أرقام ضخمة وغياب اللقب الكبير

يأتي الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثالث ضمن أبرز المنافسين بعدما قدم هو الآخر موسمًا قويًا مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وسجل مبابي 42 هدفًا مع ريال مدريد خلال الموسم قبل أن يضيف 10 أهداف بقميص منتخب فرنسا في كأس العالم ليتوج هدافًا للبطولة.

وتضع هذه الأرقام مهاجم ريال مدريد ضمن دائرة المنافسة بقوة إلا أن غياب البطولات الكبرى مع النادي خلال الموسم قد يمثل نقطة سلبية في مواجهة يامال وكين خصوصًا في سباق أصبحت فيه الإنجازات الجماعية عنصرًا حاسمًا.

ويحتاج مبابي إلى انتظار ما ستسفر عنه عملية التصويت النهائية خاصة أن أرقامه الفردية تمنحه ورقة قوية لكن الجائزة غالبًا ما تميل إلى اللاعب الذي يستطيع الجمع بين التألق الشخصي والنجاحات الجماعية.

رودري وميسي.. أسماء لم تخرج من الحسابات

ولا تقتصر المنافسة على الثلاثي يامال وكين ومبابي إذ يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي حضوره ضمن قائمة الأسماء البارزة في سباق الجائزة مستفيدًا من المستويات الفردية التي قدمها خلال الموسم.

ويظهر الإسباني رودري ضمن المنافسين بعدما لعب دورًا بارزًا مع منتخب بلاده خلال كأس العالم الذي انتهى بتتويج إسبانيا باللقب وحصل خلاله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

لكن ملف رودري يواجه تحديًا يتمثل في الإصابات التي أثرت على مشاركاته مع ناديه وهو عامل قد يضعف فرصه أمام لاعبين خاضوا موسمًا أكثر انتظامًا على المستوى البدني.

لماذا انقلبت الكفة في الأسابيع الأخيرة؟

التحول الأبرز في سباق الكرة الذهبية جاء خلال شهر سبتمبر بعدما انتقل يامال من مجرد منافس قوي إلى الاسم الذي يتصدر الترشيحات.

والسبب لا يرتبط بتراجع أرقام كين الذي حافظ على موسم تهديفي استثنائي وإنما بالوزن الذي اكتسبه إنجاز يامال مع منتخب إسبانيا إلى جانب نجاحه مع برشلونة.

وتبدو المنافسة أقرب إلى صراع بين مدرستين؛ الأولى تراهن على الأرقام الفردية والتهديفية ويمثلها كين بصورة واضحة والثانية تجمع بين الأرقام والبطولات الكبرى وهو الملف الذي يمنح يامال أفضلية في الأمتار الأخيرة.

100 صحفي يحسمون الصراع

وأُعلنت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية والتي تضم 30 لاعبًا في 8 سبتمبر قبل أن يغلق باب التصويت رسميًا في 28 سبتمبر.

ويشارك في عملية التصويت 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ويختار كل صحفي 10 لاعبين وفق ترتيب محدد يحصل بموجبه صاحب المركز الأول على 15 نقطة ثم 12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و2 و1 نقطة.

وأصبح السباق مغلقًا فعليًا ولم يعد أمام المرشحين سوى انتظار نتيجة التصويت بعدما أصبحت كل مباراة وكل هدف وكل بطولة جزءًا من ملف تم تقييمه بالفعل.