قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكك الحديد تشارك الركاب الاحتفال بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور
مدبولي يستعرض محاور جلستي حوار عن موارد النقد والبرنامج الاقتصادي في إطار التحضير لمنتدى مصر
رئيس الوزراء يستعرض الحوافز المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية
حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تحسم الجدل وتفجر مفاجأة
أحمد موسى في ذكرى نصر أكتوبر: 53 عامًا على أعظم انتصار.. تحية لأبطال القوات المسلحة
عصمت: 57 مليار جنيه استثمارات دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء فى سيناء
وزير العمل: خطة لتوفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا حتى 2030
برلمان ليتوانيا يوافق على رفع حظر الأسلحة النووية.. فماذا قالت روسيا؟
رئيس الوزراء يستعرض محاور «موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»
تزامنا مع أعياد أكتوبر.. مشروعات كبرى في مجال الموارد المائية والري لتنمية سيناء
برلماني: تكريم اسم الرئيس السادات بأعلى وسام من الكونجرس الأمريكي في احتفالية كبرى 18 أكتوبر| خاص
وزيرة التنمية المحلية تشكل فرق متخصصة للتنمية الاقتصادية بقرى “حياة كريمة”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

انقلاب في سباق الجائزة.. لامين يامال يخطف صدارة الكرة الذهبية من كين

يامال
يامال
محمود أحمد

اشتعل سباق الكرة الذهبية لعام 2026 في الأمتار الأخيرة بعدما تبدلت ملامح المنافسة على الجائزة المرموقة مع إغلاق باب التصويت ليجد الإسباني الشاب لامين يامال نجم برشلونة نفسه في صدارة المرشحين متفوقًا على الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ في سباق لا تحسمه الأرقام الفردية وحدها وإنما تدخل فيه قيمة البطولات والإنجازات الكبرى خلال الموسم.

كان هاري كين قد احتفظ بصدارة الترشيحات خلال معظم فترتي أغسطس وسبتمبر مستندًا إلى موسم استثنائي على المستوى التهديفي مع بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا قبل أن تتغير المعادلة لمصلحة يامال مع اقتراب موعد إغلاق التصويت في 28 سبتمبر.

واعتمد ملف كين بصورة أساسية على الأهداف والألقاب المحلية حصل يامال على دفعة قوية من إنجازه مع منتخب إسبانيا بعدما توج بكأس العالم ليضيف إلى موسمه مع برشلونة أهم بطولة دولية يمكن أن تعزز موقف أي لاعب في سباق الجائزة.

يامال.. من الوصافة إلى صدارة السباق

يخوض لامين يامال سباق الكرة الذهبية وهو يعرف جيدًا أن المنافسة هذه المرة مختلفة عن النسخة الماضية بعدما تحول من لاعب شاب ينافس على الجائزة إلى أحد أبرز المرشحين للفوز بها.

وقدم صاحب الـ19 عامًا موسمًا مميزًا بقميص برشلونة حيث سجل 24 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة خلال 45 مباراة في موسم 2025-2026 وكان أحد العناصر المؤثرة في تتويج الفريق بالدوري الإسباني.

ولم يتوقف تأثير يامال عند الأرقام بعدما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني قبل أن يواصل تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم.

كانت اللحظة الأهم في ملف النجم الإسباني هي مساهمته في تتويج إسبانيا بكأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية التي امتدت إلى 120 دقيقة ليضيف يامال الإنجاز الدولي الأكبر إلى رصيده خلال موسم استثنائي.

ويملك يامال أفضلية معنوية من النسخة الماضية للجائزة بعدما احتل المركز الثاني خلف الفرنسي عثمان ديمبيلي وهو ما يؤكد أن وجوده في صدارة الترشيحات الحالية ليس مفاجأة وإنما امتداد لمسار تصاعدي واضح.

كين.. موسم الأرقام القياسية لا يكفي؟

في الجهة المقابلة يدخل هاري كين المنافسة بملف رقمي يصعب تجاهله بعدما قدم موسمًا استثنائيًا مع بايرن ميونخ وسجل المهاجم الإنجليزي 61 هدفًا خلال 51 مباراة مع الفريق البافاري في مختلف البطولات بينها 36 هدفًا في الدوري الألماني إلى جانب تقديمه 5 تمريرات حاسمة في المسابقة.

وحصل كين على الحذاء الذهبي الأوروبي وأسهم في احتفاظ بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني قبل أن يضيف الفريق كأس ألمانيا وكأس السوبر الألماني إلى حصيلة ألقابه خلال الموسم.

وعلى المستوى الدولي واصل كين تألقه مع منتخب إنجلترا وسجل 6 أهداف في كأس العالم لترتفع حصيلته خلال الموسم مع النادي والمنتخب إلى 73 هدفًا.

لكن المشكلة التي تواجه كين في سباق الكرة الذهبية تتمثل في أن أرقامه الخارقة تصطدم بإنجاز دولي أكبر حققه منافسه المباشر يامال مع إسبانيا.

مبابي.. أرقام ضخمة وغياب اللقب الكبير

يأتي الفرنسي كيليان مبابي في المركز الثالث ضمن أبرز المنافسين بعدما قدم هو الآخر موسمًا قويًا مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا.

وسجل مبابي 42 هدفًا مع ريال مدريد خلال الموسم قبل أن يضيف 10 أهداف بقميص منتخب فرنسا في كأس العالم ليتوج هدافًا للبطولة.

وتضع هذه الأرقام مهاجم ريال مدريد ضمن دائرة المنافسة بقوة إلا أن غياب البطولات الكبرى مع النادي خلال الموسم قد يمثل نقطة سلبية في مواجهة يامال وكين خصوصًا في سباق أصبحت فيه الإنجازات الجماعية عنصرًا حاسمًا.

ويحتاج مبابي إلى انتظار ما ستسفر عنه عملية التصويت النهائية خاصة أن أرقامه الفردية تمنحه ورقة قوية لكن الجائزة غالبًا ما تميل إلى اللاعب الذي يستطيع الجمع بين التألق الشخصي والنجاحات الجماعية.

رودري وميسي.. أسماء لم تخرج من الحسابات

ولا تقتصر المنافسة على الثلاثي يامال وكين ومبابي إذ يواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي حضوره ضمن قائمة الأسماء البارزة في سباق الجائزة مستفيدًا من المستويات الفردية التي قدمها خلال الموسم.

ويظهر الإسباني رودري ضمن المنافسين بعدما لعب دورًا بارزًا مع منتخب بلاده خلال كأس العالم الذي انتهى بتتويج إسبانيا باللقب وحصل خلاله على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

لكن ملف رودري يواجه تحديًا يتمثل في الإصابات التي أثرت على مشاركاته مع ناديه وهو عامل قد يضعف فرصه أمام لاعبين خاضوا موسمًا أكثر انتظامًا على المستوى البدني.

لماذا انقلبت الكفة في الأسابيع الأخيرة؟

التحول الأبرز في سباق الكرة الذهبية جاء خلال شهر سبتمبر بعدما انتقل يامال من مجرد منافس قوي إلى الاسم الذي يتصدر الترشيحات.

والسبب لا يرتبط بتراجع أرقام كين الذي حافظ على موسم تهديفي استثنائي وإنما بالوزن الذي اكتسبه إنجاز يامال مع منتخب إسبانيا إلى جانب نجاحه مع برشلونة.

وتبدو المنافسة أقرب إلى صراع بين مدرستين؛ الأولى تراهن على الأرقام الفردية والتهديفية ويمثلها كين بصورة واضحة والثانية تجمع بين الأرقام والبطولات الكبرى وهو الملف الذي يمنح يامال أفضلية في الأمتار الأخيرة.

100 صحفي يحسمون الصراع

وأُعلنت القائمة النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية والتي تضم 30 لاعبًا في 8 سبتمبر قبل أن يغلق باب التصويت رسميًا في 28 سبتمبر.

ويشارك في عملية التصويت 100 صحفي يمثلون أعلى 100 دولة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم ويختار كل صحفي 10 لاعبين وفق ترتيب محدد يحصل بموجبه صاحب المركز الأول على 15 نقطة ثم 12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و2 و1 نقطة.

وأصبح السباق مغلقًا فعليًا ولم يعد أمام المرشحين سوى انتظار نتيجة التصويت بعدما أصبحت كل مباراة وكل هدف وكل بطولة جزءًا من ملف تم تقييمه بالفعل.

سباق الكرة الذهبية لامين يامال برشلونة هاري كين بايرن ميونخ كأس العالم كيليان مبابي ليونيل ميسي ميسي رودري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تحرر محضر إثبات حيازة لشقة الفسطاط

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

حسام عبدالمجيد

مهلة 30 يومًا.. حسام عبد المجيد يوجه إنذارًا رسميًا للزمالك بسبب مستحقاته

البنزين

بعد جدل تصريحات الزيادات.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

تخطى 52 جنيها في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

تنس الطاولة

مصر تحصد 14 ميدالية ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

الأولمبية المصرية

وزارة الرياضة والأولمبية تمنحان الكاراتيه الضوء الأخضر للمشاركة في الألعاب الأفريقية بالقاهرة

الاهلي

ناقد رياضي يكشف تفاصيل اجتماع مجلس الأهلي اليوم.. وموعد الجمعية العمومية

بالصور

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج يعرّضك للتسمم

كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي
كارثة لا تعرفها ربات البيوت.. تناول الفراخ غير مكتملة النضج قد يعرّضك للتسمم الغذائي

بتصحى بتعطس كل يوم؟.. 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك
بتصحى بتعطس كل يوم؟ 6 أسباب موجودة في غرفة نومك

بـ شعر أشقر.. ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد
ياسمين رئيس تثير الجدل بلوك جديد

متفتحش بابها باستمرار .. أخطاء بسيطة تجعل التلاجة أكثر استهلاكا للكهرباء

التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك
التلاجة بتسحب كهرباء زيادة؟ أخطاء بسيطة بتزود الاستهلاك

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد