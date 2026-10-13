15 طابقا.. إسرائيل توافق على إنشاء مبنى لسفارة الإمارات في تل أبيب

أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم "الثلاثاء" الموافقة على إنشاء مبنى دائم للسفارة الإماراتية في تل أبيب، يتكون من 15 طابقا.

وبحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد وافقت لجنة التخطيط والبناء في منطقة تل أبيب على خطة إنشاء مبنى دائم لسفارة الإمارات في منطقة "هرتسليا بيتواح".

وسيضم المبنى -الذي قد يصل ارتفاعه إلى 15 طابقاً- مرافق تشمل، من بين أمور أخرى، مساكن للسفير والطاقم الدبلوماسي.

وتعمل السفارة حالياً انطلاقاً من مكاتب مؤقتة في تل أبيب وهرتسليا، ومن المتوقع أن يكون المبنى الجديد مقراً دائماً لها. وتغطي الخطة مساحة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 دونم في الموقع الكائن بشارع "سابير" رقم 9 ضمن المنطقة التجارية في "هرتسليا بيتواح".

يذكر أن الإمارات وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل في أغسطس 2020 في إطار اتفاقيات أبراهام التي تضم عدد من الدول العربية والإسلامية من بينها المغرب والبحرين والسودان.