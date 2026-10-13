شدوا الحزام.. إنذار عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن الديون العالمية

حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الحكومات على ترشيد الإنفاق أو "شد الأحزمة" وفق تعبيرها في ظل تزايد مستويات الديون العالمية.

أزمة الاقتصاد العالمي

وحذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد العالمي "قد يختبر قريباً حدود قدرته على الصمود"، وذلك في ظل انخفاض مخزونات النفط الطارئة وتزايد الضغوط على الميزانيات الحكومية.

وفي تقريره نصف السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي"، ذكر الصندوق أن النمو العالمي صمد أمام تداعيات الصراع في الشرق الأوسط بشكل أفضل مما كان يُخشى خلال الأشهر الستة الماضية، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأشار التقرير إلى أن تغيير مسار إمدادات النفط بعيداً عن مضيق هرمز، وعمليات السحب من مخزونات الطاقة الاستراتيجية، قد ساعدا في احتواء تأثير التوترات بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار النفط.

ومع ذلك، حذر الصندوق من أن المخزونات الطارئة قد استُنفدت الآن، وأن ارتفاع مستويات الديون والعجز المالي في العديد من الدول قد يترك الحكومات بقدرة محدودة على حماية المستهلكين من أي قفزة مستقبلية في الأسعار.

وجاء في التقرير: "ما لم يتم تعزيز القدرة الإنتاجية وتجديد هوامش الأمان في السياسات، فإن الاقتصاد العالمي قد يختبر قريباً حدود قدرته على الصمود؛ فالمخزونات في أسواق الطاقة تتضاءل، ولا تزال هناك احتمالية لانتقال سريع لأي صدمات جيوسياسية إضافية عبر الأسعار واضطرابات الإمداد".

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت في مارس من هذا العام عن أكبر عملية سحب من مخزونات النفط الطارئة وطرحها في الأسواق، وتعهدت بتسريع هذه العملية عقب اجتماع لوزراء النفط الشهر الماضي.

ولكن، في مؤشر على هشاشة النظام، أفادت تقارير حديثة بأن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 1982.

وفي الأسبوع الماضي، توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لرفع العقوبات مؤقتاً عن واردات الولايات المتحدة من الديزل الروسي، وذلك في محاولة لخفض أسعار الوقود للمستهلكين، وهي خطوة رأى محللون أنها لن يكون لها تأثير "ملموس" يُذكر.

وقد نُشر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" اليوم، الثلاثاء، في بانكوك، حيث يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعاتهما السنوية هذا الأسبوع، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية.

وخلال عرض التقرير في بانكوك، قالت سيلفانا تينريرو، المستشارة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، إن "الاقتصاد العالمي أظهر مرونة، لكن هذه المرونة بدأت تصل إلى حدودها القصوى"، وحثت صناع السياسات على "الانتقال من مرحلة مجرد التأقلم إلى مرحلة إعادة البناء".

وقبيل هذا الاجتماع، حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، الحكومات على ترشيد الإنفاق (شد الأحزمة) في ظل تزايد مستويات الديون العالمية.

وقالت: "لا يمكننا الاستمرار في تأجيل الإجراءات السياساتية الضرورية؛ فأنتم تمتلكون الأدوات، وعليكم الآن التحلي بالحكمة لاستخدامها".

وفي تقريره، رفع صندوق النقد الدولي بشكل طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام لتصل إلى 3.1%، مقارنة بـ 3% في آخر تحديث له في شهر يوليو.

أما توقعات العام المقبل فبقيت دون تغيير عند مستوى 3.4%.

وظلت توقعات النمو في الولايات المتحدة ثابتة عند 2.3% لهذا العام، بينما تم رفعها لتصل إلى النسبة ذاتها (2.3%) لعام 2027، صعوداً من 2.2% في التحديث السابق.

كما توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 1.3% هذا العام - بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن آخر تحديث له في يوليو - وهو ما يمثل نبأً ساراً لوزير المالية "جون هيلي"، الذي من المقرر أن يصل إلى بانكوك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.