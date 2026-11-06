مصطفى عبد الخالق: مجلس حسين لبيب يتحمل بمفرده مسؤولية سحب أرض أكتوبر

أكد مصطفى عبد الخالق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، هو المسؤول عن سحب أرض أكتوبر، والتي تسببت في خسائر مادية كبيرة للقلعة البيضاء.

وقال مصطفى عبد الخالق في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

تأخر مسؤولي الزمالك في استكمال إجراءات الإنشاء والتنفيذ على مدار الفترة الماضية، وراء هذه الأزمة التي تسببت في سحب أرض أكتوبر، حيث أصدرت الجهات المعنية قرار السحب نتيجة عدم الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة والاشتراطات التي نصت عليها عقود التخصيص.

وتابع: مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب لم يتخذ أي خطوات إيجابية، أو جدول زمني محدد لمحاولة إنهاء الأزمة، والتفريط في هذا المشروع يُعد خسارة كبيرة للنادي، وبالتالي فإن مجلس الإدارة الحالي هو المسؤول الأول عن سحب أرض أكتوبر، كونه المعني قانونًا بإدارة النادي وقت صدور القرار، ولم يتحرك بشكل جاد لحل الأزمة.