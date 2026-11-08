قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شباب أسيوط يحصدون المركز الأول جمهوريا في مواجهة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

شباب أسيوط يحصدون المركز الأول والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "Control Z" لمواجهة العنف الرقمي
شباب أسيوط يحصدون المركز الأول والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة "Control Z" لمواجهة العنف الرقمي
إيهاب عمر

أشاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بالإنجاز الذي حققه شباب المحافظة بحصول المبادرة الشبابية "ورا الشاشة" على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والمبادرة الشبابية "إطار آمن" على المركز الخامس، ضمن المسابقة الوطنية "Control Z" لمبادرات الوقاية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس وعي الشباب بالقضايا المجتمعية وقدرتهم على ابتكار أفكار ومبادرات تسهم في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، تتابع وتدعم المبادرات الشبابية الهادفة، مشيرًا إلى أن فوز مبادرة "ورا الشاشة" بالمركز الأول، وحصول مبادرة "إطار آمن" على المركز الخامس، جاء بعد منافسة بين 16 مبادرة شبابية وصلت إلى المرحلة النهائية، وأسفرت عن اختيار أفضل ست مبادرات على مستوى الجمهورية.

حيث تناولت مبادرة "ورا الشاشة" قضية العنف الرقمي من خلال التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر وانتهاك الخصوصية، واستعراض تجربة واقعية لفتاة تعرضت للابتزاز، مع توضيح سبل التعامل الصحيح مع هذه المواقف وأهمية اللجوء إلى الجهات المختصة وطلب الدعم والحماية عبر القنوات الرسمية، كما قدمت مبادرة "إطار آمن" نموذجًا آخر للتوعية بالأمان الرقمي، من خلال توظيف الفن والتوعية التقنية والدعم النفسي لمساعدة الأطفال والمراهقين على التعرف على المواقف غير الآمنة والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة دعم الطاقات الشبابية وتشجيع أصحاب الأفكار المبتكرة على المشاركة في معالجة القضايا التي تمس المجتمع، مشددًا على أهمية نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز الوعي بمخاطر العنف الرقمي، وتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للنساء والفتيات، مع استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة لاكتشاف المواهب الشبابية ورعاية المبادرات الجادة وتحويل أفكارها إلى مشروعات مؤثرة على أرض الواقع.

أسيوط المبادرة الشبابية العنف الرقمي وزارة الشباب والرياضة المخدرات القضايا المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

خلال جولة النائبة

استجابة وزير الأوقاف لطلب النائبة بسمة هنداوي.. فرش مسجد «الأشراف الكبير» خلال أسابيع

ارشيفيه

مصرع معلمة أسفل عجلات سيارة نقل بأحد مراكز الدقهلية

محافظ بورسعيد يشيد بمستوى الخدمات الصحية.. ورئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد استمرار جهود تطوير المنظومة الطبية

محافظ بورسعيد ورئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقدان 3 مستشفيات لمتابعة انتظام العمل

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد