شباب أسيوط يحصدون المركز الأول جمهوريا في مواجهة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات

أشاد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، بالإنجاز الذي حققه شباب المحافظة بحصول المبادرة الشبابية "ورا الشاشة" على المركز الأول على مستوى الجمهورية، والمبادرة الشبابية "إطار آمن" على المركز الخامس، ضمن المسابقة الوطنية "Control Z" لمبادرات الوقاية من العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس وعي الشباب بالقضايا المجتمعية وقدرتهم على ابتكار أفكار ومبادرات تسهم في مواجهة التحديات المعاصرة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، تتابع وتدعم المبادرات الشبابية الهادفة، مشيرًا إلى أن فوز مبادرة "ورا الشاشة" بالمركز الأول، وحصول مبادرة "إطار آمن" على المركز الخامس، جاء بعد منافسة بين 16 مبادرة شبابية وصلت إلى المرحلة النهائية، وأسفرت عن اختيار أفضل ست مبادرات على مستوى الجمهورية.

حيث تناولت مبادرة "ورا الشاشة" قضية العنف الرقمي من خلال التوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتنمر وانتهاك الخصوصية، واستعراض تجربة واقعية لفتاة تعرضت للابتزاز، مع توضيح سبل التعامل الصحيح مع هذه المواقف وأهمية اللجوء إلى الجهات المختصة وطلب الدعم والحماية عبر القنوات الرسمية، كما قدمت مبادرة "إطار آمن" نموذجًا آخر للتوعية بالأمان الرقمي، من خلال توظيف الفن والتوعية التقنية والدعم النفسي لمساعدة الأطفال والمراهقين على التعرف على المواقف غير الآمنة والتعامل معها بوعي ومسؤولية.

وأكد اللواء محمد علوان أن هذا الإنجاز يمثل حافزًا لمواصلة دعم الطاقات الشبابية وتشجيع أصحاب الأفكار المبتكرة على المشاركة في معالجة القضايا التي تمس المجتمع، مشددًا على أهمية نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتعزيز الوعي بمخاطر العنف الرقمي، وتوفير بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للنساء والفتيات، مع استمرار التعاون بين مؤسسات الدولة لاكتشاف المواهب الشبابية ورعاية المبادرات الجادة وتحويل أفكارها إلى مشروعات مؤثرة على أرض الواقع.