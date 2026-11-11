اعرف طلب عمه من الإمام الأكبر.. نص رسالة شيخ الأزهر لوالد فقيد حادث قطاري العياط

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بالسيد عبد الحميد عويس، والد الطالب يوسف عبد الحميد عويس، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد مصطفى متولي بالعدوة، التابع لإدارة الفيوم الأزهرية، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة نجله وزوجته، والدة الطالب، إثر حادث قطار العياط.

وخلال الاتصال، أعرب شيخ الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد الطالب في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم والدهما وأسرتيهما الصبر والسلوان.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر تعازيه قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون».

وقال والد الطفل المتوفي لشيخ الأزهر: بالله عليك، ادعي ليوسف عبد الحميد عويس ووالده، دعوة من قلبك أنا عايز انت تدعيله.

ورد عليه الإمام الأكبر شيخ الأزهر برسالة طمأنة: ده ولدنا في الأزهر وشد حيلك وانتوا على راسنا والله.

وناشد عم المتوفي شيخ الأزهر قائلا: بنشكر حضرتك يا شيخ الأزهر وياريت توفر مصدر رزق لوالد الطفل لأنه فقير ومحتاج مصدر رزق.

وفد أزهري لتعزية والد الفقيد

وفي لفتة إنسانية تعكس حرص منطقة الفيوم الأزهرية على مشاركة أبنائها وأسرهم أحزانهم، وتنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف، توجه وفد من منطقة الفيوم الأزهرية لتقديم واجب العزاء والمواساة لاسرة الطالب يوسف عبد الحميد عويس، المقيد بالصف الثاني الإعدادي بمعهد العدوة الأزهري، والذي وافته المنية إثر حادث قطار العياط، كما أسفر الحادث عن وفاة والدته السيدة هاجر أحمد أمين، زوجة عبد الحميد عويس.

وضم الوفد الشيخ محمود حسانين، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والشيخ علي فتحي فرحات، مدير التعليم الثانوي، والأستاذ عبد المقصود سيد عبد المقصود، مدير عام الخدمات ورعاية الطلاب بالمنطقة.