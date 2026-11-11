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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الـ 5 جرام الآن.. أسعار السبائك الذهب اليوم كل الأوزان

سعر سبيكة 5 جرام
سعر سبيكة 5 جرام
رشا عوني

شهدت أسعار سبائك الذهب عيار 24 في السوق المصرية تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتغيرات أسعار الذهب، باعتبار السبائك أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار.

سعر سبيكة 10 جرامات.. أسعار السبائك الذهب اليوم في مصر

أسعار سبائك الذهب اليوم

وفقًا لآخر تحديث منشور للأسعار، جاءت أسعار السبائك بمختلف الأوزان كالتالي:

سعر سبيكة ذهب وزن 0.5 جرام: 3,657 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام: 7,100 جنيه.

سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 جرام: 17,735 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرامات: 35,440 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرامات: 70,890 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب وزن 20 جرامًا: 141,780 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام (أونصة): 220,312 جنيهًا.

سعر سبيكة ذهب وزن 50 جرامًا: 354,200 جنيه.

سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام: 708,400 جنيه.

شبكة رؤية الإخبارية | أسعار سبائك الذهب اليوم السبت في مصر.. تبدأ من 7 آلاف جنيه

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6,940 جنيهًا، دون إضافة المصنعية والرسوم، وفق أحد تحديثات الأسعار المنشورة اليوم.

لماذا تختلف أسعار سبائك الذهب؟

تختلف أسعار السبائك من شركة لأخرى نتيجة عدة عوامل، أبرزها:

-قيمة المصنعية وهامش ربح الشركة المنتجة.

-وزن السبيكة.

-الشركة المصنعة.

-تغيرات أسعار الذهب عالميًا.

-تحركات سعر صرف الدولار.

أسعار السبائك في مصر.. سعر سبيكة الذهب من 1 جرام إلى 50 جرامًا - رجال الأعمال

أسعار الذهب الآن في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24: 7,045 جنيهًا للبيع، و7,000 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21: 6,165 جنيهًا للبيع، و6,125 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18: 5,285 جنيهًا للبيع، و5,250 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14: 4,110 جنيهات للبيع، و4,085 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 49,320 جنيهًا للبيع، و49,000 جنيه للشراء.

سعر الذهب عالميًا

سجلت أوقية الذهب نحو 4,053 دولارًا خلال تعاملات اليوم، وسط تحركات الأسواق العالمية وتغير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

الذهب المستعمل

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، تفاصيل نموذج بيع الذهب المستعمل، موضحًا أنه يستهدف وضع آلية واضحة لتنظيم تداول المشغولات الذهبية بين المواطنين والتجار، وتحقيق الحماية القانونية للطرفين، مع الحفاظ على حرية المواطنين في بيع الذهب الذي يمتلكونه.

نموذج بيع الذهب المستعمل.. هل يحتاج إلى فاتورة؟

 

وقال ميلاد، تصريحات تلفزيونية إن التاجر الذي يشتري الذهب من المواطنين يتعامل في كثير من الأحيان بحسن نية، لكنه قد يواجه مشكلة قانونية إذا تبين لاحقًا أن المشغولات الذهبية التي اشتراها مسروقة، الأمر الذي يتطلب وجود مستند ينظم عملية البيع ويوثق بياناتها.

سعر سبيكة 5 جرام سعر سبيكة 1 جرام سعر سبيكة 10 جرام سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار18 اسعار السبائك الذهب

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