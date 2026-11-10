أكرم حسني يفاجئ جمهور أنغام بتعاون جديد في ألبومها المقبل

كشف الفنان أكرم حسني عن استعداده لخوض تجربة غنائية جديدة مع الفنانة أنغام، من خلال كتابة عدد من الأغاني في ألبومها المقبل، في تعاون جديد يجمعهما بعد النجاح الذي حققاه سابقًا بأغنية «تيجي نسيب»، التي حملت اسم ألبوم أنغام.

وجاء الإعلان عن التعاون خلال حوار أكرم حسني مع مجلة «بيلبورد عربية»، التي كشفت عبر صفحاتها الرسمية عن تفاصيل اللقاء، متناولة جوانب مختلفة من مشواره الفني، خاصة موهبته في كتابة الأغاني، بعيدًا عن الأدوار الكوميدية التي اشتهر بها.

وتطرق أكرم حسني إلى الجانب المختلف من شخصيته، موضحًا أن الصورة الكوميدية التي يعرفه بها الجمهور لا تعكس جميع جوانبه الإنسانية والفنية، إذ يمتلك مشاعر وأفكارًا متنوعة يجد في كتابة الأغاني مساحة للتعبير عنها، سواء من خلال الأعمال الرومانسية أو الدرامية أو الخفيفة.

كما أوضح أن أفكار الأغاني تأتيه بصورة مستقلة عن المطربين، حيث يبدأ بكتابة الفكرة والكلمات، ثم يختار لاحقًا الفنان الذي يتناسب صوته وأسلوبه مع طبيعة العمل، وهو ما يمنحه مساحة أكبر للتنوع في تجاربه الغنائية.



