أنغام تستعرض أناقتها بفستان لافت في قطر

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في دولة قطر.

إطلالة أنغام في قطر

تألقت أنغام في الحفل بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بالقماش البرتقالي الذي حمل بعض التطريزات الراقية التي كشفت عن قوامها الرشيق والمثالي.

تزينت أنغام ببعض المجوهرات الألماسية الفخامة التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجتب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أنغام بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية البرونزية المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمال ملامحها.

إليكم الصور….