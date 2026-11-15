اللجنة المصرية في غزة: تحركات إغاثية على مدار الساعة لمواجهة معاناة النازحين

تتواصل التحركات المصرية داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للفلسطينيين، في ظل تزايد معاناة النازحين، خاصة مع تعرض الخيام للأمطار والمنخفضات الجوية، وما تسببه من ظروف معيشية قاسية للأسر التي فقدت منازلها جراء الحرب.

وأكد محمد منصور، متحدث اللجنة المصرية في غزة، أن فرق العمل التابعة للجنة تواصل أداء مهامها على مدار الساعة في مختلف أنحاء القطاع، سواء من خلال استقبال المساعدات القادمة من مصر أو تنفيذ تدخلات ميدانية عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر قناة «الحدث اليوم»، أن القوافل المصرية تحمل كميات كبيرة من الدقيق، إلى جانب الملابس الشتوية ومستلزمات الإغاثة، مشيرًا إلى أن المساعدات لا تقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية، وإنما تحمل أيضًا رسائل تضامن ومساندة من الشعب المصري إلى الفلسطينيين.

وأضاف أن اللجنة تعمل على تعزيز مخزون الدقيق وتوفير البطاطين والمراتب للأسر الأكثر تضررًا، خاصة النازحين الذين يواجهون ظروفًا صعبة داخل الخيام، مع استمرار تأثير التقلبات الجوية وتداعيات الحرب على أوضاعهم المعيشية.

وفيما يتعلق بالتدخلات الميدانية، أشار متحدث اللجنة المصرية إلى أن المعدات الثقيلة تواصل العمل في مناطق مختلفة من القطاع، لإزالة الركام وفتح الطرق التي أغلقتها آثار الدمار، بما يسهل حركة المواطنين ويساعد فرق الإغاثة على الوصول إلى المناطق المتضررة.

ولفت إلى أن هذه الأعمال تشمل أيضًا تسهيل وصول شاحنات وصهاريج المياه إلى الأسر التي تواجه صعوبة في الوصول إلى نقاط تعبئة المياه المحلاة، فضلًا عن إزالة المنازل والمنشآت المعرضة للانهيار، لتقليل المخاطر التي تهدد حياة النازحين والمواطنين.

وشدد منصور على أن التحركات المصرية مستمرة في مختلف المسارات الإنسانية والإغاثية، بالتوازي مع تدفق القوافل القادمة من مصر، مؤكدًا أن اللجنة تواصل العمل لتوفير الاحتياجات الضرورية ومساندة الفلسطينيين في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.