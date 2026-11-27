وصل منذ قليل الفنان محمد ثروت الي مسجد السيدة نفيسة، تمهيدًا لتشيع جثمان شقيقه، عقب صلاه الظهر.

وفاة شقيق محمد ثروت

أعلن الفنان محمد ثروت وفاة شقيقه سعيد ثروت، في خبر أثار حالة من الحزن بين متابعيه، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساته في مصابه الأليم.

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ونعم محمد ثروت شقيقه الراحل، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم، حيث كتب: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي»، مضيفًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، توفي إلى رحمة الله أخي العزيز سعيد ثروت».

وأضاف الفنان محمد ثروت في نعيه لشقيقه: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافِه واعفُ عنه، وأكرم نُزُله، ووسّع مُدخله، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».